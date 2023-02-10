Высокое качество жизни и угрозу появления стаи собак на улицах обсуждали белгородцы

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода. Речь о приюте «Лучик надежды» и о как минимум 300 животных. Именно такое число собак назвали обеспокоенные белгородцы.