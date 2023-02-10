Высокое качество жизни и угрозу появления стаи собак на улицах обсуждали белгородцы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Регион в топе
Белгородская область заняла седьмое место среди российских регионов по качеству жизни. Область обошла Подмосковье, открывающее вторую десятку лидеров. Остальные регионы Центрального Черноземья в топ-20 не попали.
В тройке лидеров по итогам года оказались Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. Годом ранее вместо Северной столицы вторую строчку рейтинга занимал Ханты-Мансийский АО.
Несостоявшийся аукцион
Белгородское железорудное месторождение за 15 млрд не захотели разрабатывать. Аукцион на пользование участком недр Приоскольское признали несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Как сообщается, месторождение площадью 2,34 кв. км располагается в Старооскольском горокруге и Чернянском районе. Одними из претендентов на лот были структуры владельца Объединённой металлургической компании Анатолия Седых.
Собаки без приюта
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода. Речь о приюте «Лучик надежды» и о как минимум 300 животных. Именно такое число собак назвали обеспокоенные белгородцы.
В Белгорблагоустройстве людям ответили, что исполняют договор с приютом, а 73 собаки содержатся согласно стандартам. Горожане удивились такому числу. Вышло так, что судьба 227 животных неизвестна.
Успокоить белгородцев поспешил глава региона, который заявил, что планов по выпуску бездомных собак на улицы нет.