Власти отправят в реабилитационный центр пострадавшую при обстреле белгородку

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Белгородцы в вечернем прямом эфире попросили губернатора помочь с жильём женщине, которая лишилась части нижних конечностей при обстреле Шебекино. По их словам, уже скоро пострадавшую выпишут из больницы, однако идти ей некуда — в её дом 10 января также попал снаряд.
Но власти заверили обеспокоенных жителей, что этим вопросом уже занимаются. После выписки из больницы белгородку отправят в реабилитационный центр.
Отправим её в реабилитационный центр, нужно только понять, куда. Этим занимается министр здравоохранения Андрей Иконников. Надеюсь, в понедельник уже доложит о принятом решении.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что вечером 10 января Шебекино вновь подверглось обстрелу со стороны Украины. Всего было ранено шесть человек, одной из них была тяжело раненая женщина. Её всю ночь после обстрела оперировали, а затем поместили в реанимацию.