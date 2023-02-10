В Турции после землетрясения обнаружили тела россиянки и её ребёнка

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
В турецком Хатае обнаружили тела россиянки и её ребёнка после землетрясения. Их нашли в ходе аварийно-спасательных работ. Завалы разбирают до сих пор.
Поиски остальных членов семьи, находившихся в эпицентре землетрясения, пока продолжаются. Имена погибших не уточняются. 8 февраля группа российских спасателей поехала в Хатай на поиски пропавшей семьи с двумя детьми.
Во время подземных толчков разрушилось более 6 тыс. зданий. Само землетрясение произошло 6 февраля. Оно было самым крупным в Турции и Сирии за последние 84 года.
По данным федеральных СМИ, в Турции погибли более 18 тыс. человек, 74,2 тыс. ранены. В Сирии погибли более 3 тыс. человек, пострадали ещё более 5 тыс.