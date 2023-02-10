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В Турции после землетрясения обнаружили тела россиянки и её ребёнка

10 февраля 2023, 08:51
Фото: Reuters
В ходе аварийно-спасательных работ обнаружили женщину и ребёнка без признаков жизни, пишут «Новые известия» со ссылкой на МЧС РФ.

В турецком Хатае обнаружили тела россиянки и её ребёнка после землетрясения. Их нашли в ходе аварийно-спасательных работ. Завалы разбирают до сих пор.

Поиски остальных членов семьи, находившихся в эпицентре землетрясения, пока продолжаются. Имена погибших не уточняются. 8 февраля группа российских спасателей поехала в Хатай на поиски пропавшей семьи с двумя детьми.

Во время подземных толчков разрушилось более 6 тыс. зданий. Само землетрясение произошло 6 февраля. Оно было самым крупным в Турции и Сирии за последние 84 года.

По данным федеральных СМИ, в Турции погибли более 18 тыс. человек, 74,2 тыс. ранены. В Сирии погибли более 3 тыс. человек, пострадали ещё более 5 тыс.

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#Наталья Корявых#Турция#Происшествия#Землетрясение#Погибшие#Пострадавшие#МЧС#Сирия
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