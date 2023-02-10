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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

В соседнем с Белгородской областью регионе ВС РФ открыли огонь по точкам ВСУ

10 февраля 2023, 11:57
Фото: 1MI

Российские военнослужащие в Курской области ведут огонь по точкам расположения ВСУ

Военные узнали координаты ВСУ и обстреливают вражеские точки, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Сюжет
СВО

Сегодня, 10 февраля, в Курской области Вооружённые силы РФ нашли, где располагаются вражеские точки. Ведут огонь по ВСУ военные в Глушковском районе, из-за чего на территории региона громко.

Курский губернатор Роман Старовойт попросил местных жителей сохранять спокойствие и объяснил, чем вызваны громкие звуки.

В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Напомним, 9 февраля Белгородская область трижды попала под обстрел. ВСУ атаковали село Муром и хутор Балки Шебекинского округа, а также выпустили три ракеты по Грайворонскому округу — их сбила система ПВО.

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#Курская область#Роман Старовойт#СВО#Спецоперация#Громкие звуки#Военные действия#ВС РФ#Ася Дугнист
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