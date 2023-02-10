В Белгородской области начнут производить аккумуляторы для беспилотников

Напомним, ранее в Госдуме предложили раздать белгородским силовикам оружие для борьбы с дронами противника не только в воздухе, но и в воде, а также на земле. Подобные меры объяснили текущей обстановкой в мире, когда различные беспилотники могут использовать для совершения терактов.