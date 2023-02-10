В Белгородской области начнут производить аккумуляторы для беспилотников

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
До конца 2023 года в Белгородской области планируют запустить производство литий-ионных аккумуляторов. Их будут применять в том числе для беспилотников.
В регионе создадут производство литий-ионных аккумуляторов с отечественной компонентной базой. Фундамент завода уже заложен, оборудование покупается. Мощность завода на первом этапе составит порядка 5 мегаватт-часов.
Напомним, ранее в Госдуме предложили раздать белгородским силовикам оружие для борьбы с дронами противника не только в воздухе, но и в воде, а также на земле. Подобные меры объяснили текущей обстановкой в мире, когда различные беспилотники могут использовать для совершения терактов.