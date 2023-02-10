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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Белгородской области начнут производить аккумуляторы для беспилотников

10 февраля 2023, 14:03
Фото: 1MI
До конца 2023 года в регионе планируют запустить производство литий-ионных аккумуляторов. Они будут применяться в том числе и для БПЛА, сообщает ТАСС.

До конца 2023 года в Белгородской области планируют запустить производство литий-ионных аккумуляторов. Их будут применять в том числе для беспилотников.

В регионе создадут производство литий-ионных аккумуляторов с отечественной компонентной базой. Фундамент завода уже заложен, оборудование покупается. Мощность завода на первом этапе составит порядка 5 мегаватт-часов.

Напомним, ранее в Госдуме предложили раздать белгородским силовикам оружие для борьбы с дронами противника не только в воздухе, но и в воде, а также на земле. Подобные меры объяснили текущей обстановкой в мире, когда различные беспилотники могут использовать для совершения терактов.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Производство#Дрон#БПЛА#Аккумуляторы
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