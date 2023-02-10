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В Белгороде за уборку платных парковок УБГБ заплатят 6 млн рублей

10 февраля 2023, 14:52
Фото: 1MI
Контракт был заключён между МКУ «Белгородское парковочное пространство» и МБУ «Управление Белгорблагоустройство».

На Госзакупках появился контракт по оказанию услуг по уборке и обслуживанию платных парковок в Белгороде. Цена контракта составила 6 млн 643 тыс. рублей. Подрядчиком в ходе электронного аукциона выбрали «Управление Белгорблагоустройство».

Убирать парковки БГБ будет с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Согласно документам, при непрекращающемся снегопаде в течение суток выполняется не менее трёх полных технологических циклов «посыпка — подметание», то есть, подрядчик должен обеспечить постоянную работу. Исполнителю контракта запрещают сбрасывать мусор и иные отходы на озеленённые территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, а также на проезжую часть и тротуары. Кроме того, нельзя сгребать листву к комлевой части деревьев и кустарников.

Напомним, что в Белгороде планируют расширить зону платных парковок. В настоящий момент в областном центре расположено 263 платные парковки общей вместимостью 2 455 мест.

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#Алина Харина#Платная парковка#Уборка#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород
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