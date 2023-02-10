В Белгороде за уборку платных парковок УБГБ заплатят 6 млн рублей

Убирать парковки БГБ будет с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Согласно документам, при непрекращающемся снегопаде в течение суток выполняется не менее трёх полных технологических циклов «посыпка — подметание», то есть, подрядчик должен обеспечить постоянную работу. Исполнителю контракта запрещают сбрасывать мусор и иные отходы на озеленённые территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, а также на проезжую часть и тротуары. Кроме того, нельзя сгребать листву к комлевой части деревьев и кустарников.