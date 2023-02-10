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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В Белгороде впервые пройдёт забег моржей

10 февраля 2023, 14:47
Фото: 1MI

На чемпионат Белгорода по зимнему плаванию зарегистрировалось больше 150 человек

Традиционно в областном центре состоится чемпионат города по зимнему плаванию. Впервые перед самим заплывом пройдёт ещё и забег. Подробнее рассказал руководитель управления по физической культуре и спорту Михаил Носков.
Сюжет
Забег

На сегодняшний день принять участие в чемпионате города по зимнему плаванию на набережной Северского Донца захотели более 150 человек. В прошлом году моржей было 118. По данным Носкова, это ещё не окончательный список и, возможно, количество участников достигнет 300.

Новшеством этого года станет забег моржей на дистанцию 1 км. При этом бежать можно как в верхней одежде, так и в шортах или плавках. Трасса будет проходить по автомобильной дороге на самом пляже (въезд для машин будет закрыт). Старт за клубом закаливания «Белгородец». По итогам всем участникам забега вручат медали.

Километр — это не так уж много. Если будет солнечно — тепло будет всем. Рекомендуем надеть перчатки и шапку. Если будет морозно — лучше без подготовки не бежать. Можно принять участие либо в забеге, либо в заплыве, либо и в том и другом.
Михаил Носков

После забега состоится непосредственно чемпионат по зимнему плаванию. Участникам необходимо будет проплыть 25 метров в открытой проруби. По итогам все получат медали и грамоты, а победители и призёры в каждой возрастной номинации получат ценные призы от спонсоров в виде продуктовых корзин.

Также для участников подготовят горячие напитки и угощения. Переодеться можно будет в тёплых раздельных раздевалках, а погреться - в бане в клубе закаливания «Белгородец».

Очень много белгородцев участвуют в этом мероприятии, не боятся мороза или плохой погоды. Надеюсь, погода будет солнечная.
Михаил Носков

Регистрация завершается 16 февраля. Заполнить анкету можно по ссылке.

 

 

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