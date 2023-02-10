В Белгороде впервые пройдёт забег моржей

Новшеством этого года станет забег моржей на дистанцию 1 км. При этом бежать можно как в верхней одежде, так и в шортах или плавках. Трасса будет проходить по автомобильной дороге на самом пляже (въезд для машин будет закрыт). Старт за клубом закаливания «Белгородец». По итогам всем участникам забега вручат медали.