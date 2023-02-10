В Белгороде впервые пройдёт забег моржей

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
На сегодняшний день принять участие в чемпионате города по зимнему плаванию на набережной Северского Донца захотели более 150 человек. В прошлом году моржей было 118. По данным Носкова, это ещё не окончательный список и, возможно, количество участников достигнет 300.
Новшеством этого года станет забег моржей на дистанцию 1 км. При этом бежать можно как в верхней одежде, так и в шортах или плавках. Трасса будет проходить по автомобильной дороге на самом пляже (въезд для машин будет закрыт). Старт за клубом закаливания «Белгородец». По итогам всем участникам забега вручат медали.
Километр — это не так уж много. Если будет солнечно — тепло будет всем. Рекомендуем надеть перчатки и шапку. Если будет морозно — лучше без подготовки не бежать. Можно принять участие либо в забеге, либо в заплыве, либо и в том и другом.
Михаил Носков
После забега состоится непосредственно чемпионат по зимнему плаванию. Участникам необходимо будет проплыть 25 метров в открытой проруби. По итогам все получат медали и грамоты, а победители и призёры в каждой возрастной номинации получат ценные призы от спонсоров в виде продуктовых корзин.
Также для участников подготовят горячие напитки и угощения. Переодеться можно будет в тёплых раздельных раздевалках, а погреться - в бане в клубе закаливания «Белгородец».
Очень много белгородцев участвуют в этом мероприятии, не боятся мороза или плохой погоды. Надеюсь, погода будет солнечная.
Михаил Носков
Регистрация завершается 16 февраля. Заполнить анкету можно по ссылке.