В аварийном доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде «самоисцелился» фундамент

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Депутат горсовета и адвокат Екатерина Клоповская поделилась подробностями дела об изъятии квартир у жителей дома № 6 на Свято-Троицком бульваре. МКД ранее признали аварийным, но белгородцы пытаются оспорить это заключение.
Дело рассматривал Октябрьский районный суд. Он согласился с доводами мэрии Белгорода о том, что дом аварийный, а жителей нужно расселить. Решение в окончательной форме должны представить 20 февраля.
По словам Екатерины Клоповской, в деле есть интересные несостыковки. Касаются они в том числе изменений показателей по износу фундамента.
В 2006 году эксперт, имя которого не уточняется, выяснил, что износ фундамента здания составляет 65%, имеются глубокие трещины. Однако в деле ещё имеется экспертиза 2016 года от ООО «Академия проектов»: по этим данным износ составил уже 35%.
«То есть произошло самоисцеление повреждённого фундамента, так как очевидно, что в доме никаких ремонтов не производилось», — пишет Клоповская.
Депутат добавляет, что по результатам экспертизы в 2022 году износ составляет уже 50%.
Это всё равно на 15% лучше, чем в 2006. Мистика! Которая не смутила ни представителя администрации, ни правосудие. За 16 лет жизни аварийного здания уменьшилась ширина и глубина трещин, а также их количество. Чудо!
Екатерина Клоповская
Ранее сообщалось, что квартиру в 64 «квадрата» в старом доме в центре города оценили в 3,7 млн рублей. Эту сумму в качестве выкупной стоимости аварийного жилья назвал юрист мэрии. Депутат горсовета и адвокат Клоповская говорила о сумме в 95 тыс. рублей за квадратный метр, в то время как в администрации предлагали всего 57 тыс. рублей.