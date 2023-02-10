В аварийном доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде «самоисцелился» фундамент

Ранее сообщалось, что квартиру в 64 «квадрата» в старом доме в центре города оценили в 3,7 млн рублей. Эту сумму в качестве выкупной стоимости аварийного жилья назвал юрист мэрии. Депутат горсовета и адвокат Клоповская говорила о сумме в 95 тыс. рублей за квадратный метр, в то время как в администрации предлагали всего 57 тыс. рублей.