Управление образования Белгорода за 3 млн рублей арендует помещение у Фуглаевых

Договор аренды был заключён 1 февраля между Управлением образования Белгорода и ИП Фуглаева Людмила Вячеславовна и Фуглаев Иван Сергеевич, от имени которого выступает Алексеева Юлия Николаевна. Помещение расположено на первом этаже нежилого здания по следующему адресу: Белгород, улица Коммунальная, 4. Согласно документам, объект принадлежит арендодателям на праве общей долевой собственности. Помещение предоставляется в аренду для складского хранения имущества.