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Управление образования Белгорода за 3 млн рублей арендует помещение у Фуглаевых

10 февраля 2023, 13:37
Фото: www.google.com/maps
Контракт появился на госзакупках. За месяц аренды управление образования будет платить 251 тыс. рублей.

Договор аренды был заключён 1 февраля между Управлением образования Белгорода и ИП Фуглаева Людмила Вячеславовна и Фуглаев Иван Сергеевич, от имени которого выступает Алексеева Юлия Николаевна. Помещение расположено на первом этаже нежилого здания по следующему адресу: Белгород, улица Коммунальная, 4. Согласно документам, объект принадлежит арендодателям на праве общей долевой собственности. Помещение предоставляется в аренду для складского хранения имущества.

Арендная плата составляет 251 тыс. рублей в месяц. Цена договора аренды составляет 3 013 920 рублей. Помещение будет в аренде год — с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Напомним, что управление образования Белгорода уже брало в аренду часть здания у Фуглаевых. Месяц аренды помещения обходился также в 251 тыс. рублей. Здание управление брало в аренду в период с 6 июля по 5 декабря.

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#Алина Харина#Управление образования#Мэрия#Аренда#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Фуглаевы
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