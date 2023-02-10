Управление образования Белгорода за 3 млн рублей арендует помещение у Фуглаевых

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
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Договор аренды был заключён 1 февраля между Управлением образования Белгорода и ИП Фуглаева Людмила Вячеславовна и Фуглаев Иван Сергеевич, от имени которого выступает Алексеева Юлия Николаевна. Помещение расположено на первом этаже нежилого здания по следующему адресу: Белгород, улица Коммунальная, 4. Согласно документам, объект принадлежит арендодателям на праве общей долевой собственности. Помещение предоставляется в аренду для складского хранения имущества.
Арендная плата составляет 251 тыс. рублей в месяц. Цена договора аренды составляет 3 013 920 рублей. Помещение будет в аренде год — с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Напомним, что управление образования Белгорода уже брало в аренду часть здания у Фуглаевых. Месяц аренды помещения обходился также в 251 тыс. рублей. Здание управление брало в аренду в период с 6 июля по 5 декабря.