Стало известно, кто признан лучшим игроком года в Азии

Напомним, Сон Хын Мин перебрался в стан «шпор» из немецкого «Байера» в августе 2015 года за компенсацию в размере 30 миллионов евро. С тех пор он провел за столичную команду 353 матча, забил 139 мячей и отдал 77 результативных передач.