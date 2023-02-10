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Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Стало известно, кто признан лучшим игроком года в Азии

Сегодня, 17:00
Награду получил футболист, представляющий «Тоттенхэм».

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин по итогам голосования был признан лучшим футболистом года в Азии. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.

Стоит отметить, что форвард получил эту награду в восьмой раз за карьеру и шестой раз кряду.

Напомним, Сон Хын Мин перебрался в стан «шпор» из немецкого «Байера» в августе 2015 года за компенсацию в размере 30 миллионов евро. С тех пор он провел за столичную команду 353 матча, забил 139 мячей и отдал 77 результативных передач.

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