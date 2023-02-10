Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Спортивные площадки в Белгороде: везде ли есть и как выглядят

10 февраля 2023, 14:50
Фото: Bel.ru
В 2022 году в Белгородской области установили 185 детских спортивных площадок. Корреспонденты «Бел.Ру» прошлись по центру Белгорода и выяснили, везде ли они есть.

В 2022 году на территории всей Белгородской области установили 185 детских спортивных площадок. Потратили на работы порядка 500 млн рублей: новые объекты появились в Ровеньском районе, Алексеевке, других муниципалитетах.

Что касается Белгорода, то в центре города спортивных площадок в избытке: они есть почти в каждом дворе, где-то - новые и современные, а где-то - уже слегка устаревшие, но всё ещё готовые к использованию.

Фото: 1MI

Площадки при школах хотя и засыпаны снегом, но выглядят, тем не менее, готовыми к использованию. Но лучше, конечно, дождаться потепления. Вот, например, одна из таких пришкольных площадок. 

Фото: 1MI

Отметим, что в 2023 году над установкой новых спортивных площадок для детей продолжат работать в рамках проектов «Решаем вместе» и инициативного бюджетирования с депутатами областной думы. В том году все новые площадки также объехал губернатор Вячеслав Гладков: несмотря на небольшое отставание от графика, к концу года поставленную цель закрыть удалось.

Но не все площадки в Белгороде выглядят хорошо. Так, например, проблемный детский замок в парке возле «Ленты» сейчас похож на настоящую свалку

В 2022 году в Белгородской области установили 185 детских спортивных площадок
Узнать подробнее
Читайте также:
Кирпич и битое стекло: как выглядит проблемная детская площадка в центре БелгородаДве белгородки заплатят за побои ребёнку-инвалиду на детской площадкеПод Белгородом отходы животноводства разлились на детскую площадку
#Артем Черненко#Площадка#Спорт#Спортивная площадка#Белгород#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
«Нам повезло». Живущая в Турции белгородка рассказала о последствиях землетрясения
Сегодня, 12:57
В аварийном доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде «самоисцелился» фундамент
Сегодня, 15:01
Спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ
Сегодня, 09:15
«Тисайд» требовал с белгородского УКС 492 млн рублей, но после передумал
Сегодня, 09:48
Белгородский «Эрмитаж» начнут разбирать на следующей неделе
Сегодня, 14:24
Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода
Сегодня, 09:59