Спортивные площадки в Белгороде: везде ли есть и как выглядят

Отметим, что в 2023 году над установкой новых спортивных площадок для детей продолжат работать в рамках проектов «Решаем вместе» и инициативного бюджетирования с депутатами областной думы. В том году все новые площадки также объехал губернатор Вячеслав Гладков: несмотря на небольшое отставание от графика, к концу года поставленную цель закрыть удалось.