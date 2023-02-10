Спортивные площадки в Белгороде: везде ли есть и как выглядят

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В 2022 году на территории всей Белгородской области установили 185 детских спортивных площадок. Потратили на работы порядка 500 млн рублей: новые объекты появились в Ровеньском районе, Алексеевке, других муниципалитетах.
Что касается Белгорода, то в центре города спортивных площадок в избытке: они есть почти в каждом дворе, где-то - новые и современные, а где-то - уже слегка устаревшие, но всё ещё готовые к использованию.
Площадки при школах хотя и засыпаны снегом, но выглядят, тем не менее, готовыми к использованию. Но лучше, конечно, дождаться потепления. Вот, например, одна из таких пришкольных площадок.
Отметим, что в 2023 году над установкой новых спортивных площадок для детей продолжат работать в рамках проектов «Решаем вместе» и инициативного бюджетирования с депутатами областной думы. В том году все новые площадки также объехал губернатор Вячеслав Гладков: несмотря на небольшое отставание от графика, к концу года поставленную цель закрыть удалось.
Но не все площадки в Белгороде выглядят хорошо. Так, например, проблемный детский замок в парке возле «Ленты» сейчас похож на настоящую свалку.