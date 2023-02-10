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Спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ

10 февраля 2023, 09:15
Фото: 1MI
Согласно решению Арбитражного суда Белгородской области, иск Белоблводоканала с требованием взыскать с «Оздоровительного спа-комплекса Белогорье» 100 тыс. рублей решено было удовлетворить.
Сюжет
Суд

Со спа-комплекса Белоблводоканал требовал 96,9 тыс. рублей. Эту сумму «Белогорье» должно выплатить за сброс летом прошлого года сточных вод, содержание грязных веществ в которых превышает допустимые нормы. Кроме того, водоканал требует оплатить и госпошлину — 3,8 тыс. рублей. Таким образом, «Белогорье», согласно решению суда, должно выплатить Белводоканалу 100 тыс. рублей.

Отметим, что решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в срок, не превышающий 15 дней с момента его принятия.

Бенефициаром спа-комплекса «Белогорье» является Яна Хтей, дочь экс-президента ВК «Белогорье» Геннадия Шипулина. В 2022 году организация отчиталась о прибыли в 2 млн рублей. Кроме спа-комплекса, Хтей владеет группой компаний «Арс-Медиа» и ООО РА «Ника-медиа», занимающихся рекламной деятельностью, а также рестораном «Белогорье» и «Спа тайм Белогорье».

Согласно данным СПАРК, только за 2022 год Белоблводоканал выступил истцом по 59 делам. Из них 18 связаны с превышением предельно-допустимой концентрации вредных веществ в стоках. Всего же в Арбитражном суде находится более 300 дел, в которых истцом выступает ГУП «Белоблводоканал».

Среди ответчиков - АО «ЭФКО», «Корпорации ГРИНН», фирмы «Ольшанец парк» Владимира Зотова и «Южный полюс» — управляющий ТРЦ «Сити Молл Белгородский».

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