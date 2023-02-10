Спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ

Согласно данным СПАРК, только за 2022 год Белоблводоканал выступил истцом по 59 делам. Из них 18 связаны с превышением предельно-допустимой концентрации вредных веществ в стоках. Всего же в Арбитражном суде находится более 300 дел, в которых истцом выступает ГУП «Белоблводоканал».