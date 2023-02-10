Спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Со спа-комплекса Белоблводоканал требовал 96,9 тыс. рублей. Эту сумму «Белогорье» должно выплатить за сброс летом прошлого года сточных вод, содержание грязных веществ в которых превышает допустимые нормы. Кроме того, водоканал требует оплатить и госпошлину — 3,8 тыс. рублей. Таким образом, «Белогорье», согласно решению суда, должно выплатить Белводоканалу 100 тыс. рублей.
Отметим, что решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в срок, не превышающий 15 дней с момента его принятия.
Бенефициаром спа-комплекса «Белогорье» является Яна Хтей, дочь экс-президента ВК «Белогорье» Геннадия Шипулина. В 2022 году организация отчиталась о прибыли в 2 млн рублей. Кроме спа-комплекса, Хтей владеет группой компаний «Арс-Медиа» и ООО РА «Ника-медиа», занимающихся рекламной деятельностью, а также рестораном «Белогорье» и «Спа тайм Белогорье».
Согласно данным СПАРК, только за 2022 год Белоблводоканал выступил истцом по 59 делам. Из них 18 связаны с превышением предельно-допустимой концентрации вредных веществ в стоках. Всего же в Арбитражном суде находится более 300 дел, в которых истцом выступает ГУП «Белоблводоканал».
Среди ответчиков - АО «ЭФКО», «Корпорации ГРИНН», фирмы «Ольшанец парк» Владимира Зотова и «Южный полюс» — управляющий ТРЦ «Сити Молл Белгородский».