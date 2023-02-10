Сотрудники мэрии ходят по квартирам и просят у белгородцев ключи от подвалов

Posted Сегодня, 20:40
Published Сегодня, 20:40
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась одна из обеспокоенных жительниц. Она сообщила, что по квартирам многоквартирных домов ходят неизвестные люди, представляются сотрудниками администрации и просят ключи от подвалов. Жительница сразу задалась вопросом, не мошенники ли это? И если нет, имеют ли право сотрудники мэрии требовать ключи от подвалов?
Глава региона успокоил женщину и отметил, что у сотрудников администрации действительно есть такое право. Только перед тем, как отдавать ключи, стоит проверить их документы, чтобы убедиться в том, что это не мошенники.
Нужно спросить документы, разрешение и право брать ключи от подвалов. Если это наши сотрудники, то право такое у них есть. Они проверяют состояние укрытий, чтобы в случае обстрелов они были в надлежащем виде.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области