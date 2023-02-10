Сотрудники мэрии ходят по квартирам и просят у белгородцев ключи от подвалов

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась одна из обеспокоенных жительниц. Она сообщила, что по квартирам многоквартирных домов ходят неизвестные люди, представляются сотрудниками администрации и просят ключи от подвалов. Жительница сразу задалась вопросом, не мошенники ли это? И если нет, имеют ли право сотрудники мэрии требовать ключи от подвалов?