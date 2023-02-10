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Published Сегодня, 20:40

Modified Сегодня, 20:42

Updated Сегодня, 20:42

Сотрудники мэрии ходят по квартирам и просят у белгородцев ключи от подвалов

10 февраля 2023, 20:40
Фото: Bel.ru
Делают это затем, чтобы на случай обстрелов укрытия были в надлежащем виде, уточнил губернатор.
Сюжет
Укрытия

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась одна из обеспокоенных жительниц. Она сообщила, что по квартирам многоквартирных домов ходят неизвестные люди, представляются сотрудниками администрации и просят ключи от подвалов. Жительница сразу задалась вопросом, не мошенники ли это? И если нет, имеют ли право сотрудники мэрии требовать ключи от подвалов?

Глава региона успокоил женщину и отметил, что у сотрудников администрации действительно есть такое право. Только перед тем, как отдавать ключи, стоит проверить их документы, чтобы убедиться в том, что это не мошенники.

Нужно спросить документы, разрешение и право брать ключи от подвалов. Если это наши сотрудники, то право такое у них есть. Они проверяют состояние укрытий, чтобы в случае обстрелов они были в надлежащем виде.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Представители администрации#Общество#Укрытия#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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