Следователи проведут проверку по факту обрушения потолка в доме Старого Оскола

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
На днях потолок дома 84 по улице Ленина в Старом Осколе обрушился прямо на головы людей. Ранее этот дом признали аварийным, а жильцов пообещали расселить. Однако дело сдвинулось с места только после случившегося инцидента: глава округа Андрей Чесноков сообщил, что жильцов расселят до конца этого года.
Следователи же заинтересовались произошедшем благодаря публикациям в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.
Известно, что сотрудники следственного отдела по Старому Осколу проведут доследственную проверку по статьям 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 293 (Халатность) УК РФ. После проверки будет принято процессуальное решение.