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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Следователи проведут проверку по факту обрушения потолка в доме Старого Оскола

10 февраля 2023, 17:02
Фото: пресс-служба СУ СК России по Белгородской области
Ранее дом уже признавали аварийным, однако жителей так и не расселили.

На днях потолок дома 84 по улице Ленина в Старом Осколе обрушился прямо на головы людей. Ранее этот дом признали аварийным, а жильцов пообещали расселить. Однако дело сдвинулось с места только после случившегося инцидента: глава округа Андрей Чесноков сообщил, что жильцов расселят до конца этого года.

Следователи же заинтересовались произошедшем благодаря публикациям в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Известно, что сотрудники следственного отдела по Старому Осколу проведут доследственную проверку по статьям 238 (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 293 (Халатность) УК РФ. После проверки будет принято процессуальное решение.

Жителей аварийного дома в Старом Осколе решили расселить после обрушения потолка
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#Александра Склярова#Происшествия#Новости Старого Оскола#Аварийный дом#Обрушение#Старый Оскол
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