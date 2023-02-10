Следователи проведут проверку по факту обрушения потолка в доме Старого Оскола

На днях потолок дома 84 по улице Ленина в Старом Осколе обрушился прямо на головы людей. Ранее этот дом признали аварийным, а жильцов пообещали расселить. Однако дело сдвинулось с места только после случившегося инцидента: глава округа Андрей Чесноков сообщил, что жильцов расселят до конца этого года.