Следком проводит проверку после аварии с микроавтобусом в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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9 февраля в Губкине произошла массовая авария с участием общественного транспорта. В ДТП пострадали пять человек, трое из них — пассажиры микроавтобуса.
В региональном следкоме уже отреагировали на происшествие и начали доследственную проверку по ст. 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Следователи установят обстоятельства произошедшего и проверят качество услуг по перевозке пассажиров.
Ранее мы писали, что авария произошла по вине 26-летней автомобилистки. Девушка за рулём Volkswagen выехала на встречку, чем спровоцировала столкновение с ещё одной легковушкой Nissan и микроавтобусом, следовавшим по маршруту №5.