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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:53

Следком проводит проверку после аварии с микроавтобусом в Белгородской области

10 февраля 2023, 06:51
Фото: 1MI
В Губкине зафиксировали массовое ДТП с участием маршрутного такси. Пострадали пять человек.
Сюжет
ДТП

9 февраля в Губкине произошла массовая авария с участием общественного транспорта. В ДТП пострадали пять человек, трое из них — пассажиры микроавтобуса.

В региональном следкоме уже отреагировали на происшествие и начали доследственную проверку по ст. 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Следователи установят обстоятельства произошедшего и проверят качество услуг по перевозке пассажиров.

Ранее мы писали, что авария произошла по вине 26-летней автомобилистки. Девушка за рулём Volkswagen выехала на встречку, чем спровоцировала столкновение с ещё одной легковушкой Nissan и микроавтобусом, следовавшим по маршруту №5.

В Белгородской области в массовом ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
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#Ася Дугнист#Происшествия#Белгородская область#Губкин#ДТП#Авария#Автобус#Расследование
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