СК РФ проверит обстоятельства очередного обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Обстрелами Белгородской области со стороны ВСУ заинтересовались в федеральном СК. Ранее населённые пункты Шебекинского округа несколько раз попали под массированные атаки. Хотя жертв и пострадавших нет, зафиксированы повреждения рядом с социальными объектами.
Речь идёт о двух обстрелах 9 февраля села Муром и хутора Балки. В Муроме повреждения нашли рядом со зданиями ДК и школы. В Балках снаряд повредил летнюю кухню одного из частных домовладений.
Ситуация в приграничных сёлах, где введён режим ЧС, в разы хуже. Губернатор считает, что Белгородская область их практически потеряла.