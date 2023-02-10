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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

СК РФ проверит обстоятельства очередного обстрела Белгородской области

10 февраля 2023, 13:41
Фото: 1MI
Массированные атаки Шебекинского заметили следователи СК РФ. Теперь они изучают факты, при которых снаряды ВСУ упали рядом с соцобъектами.
Сюжет
СВО

Обстрелами Белгородской области со стороны ВСУ заинтересовались в федеральном СК. Ранее населённые пункты Шебекинского округа несколько раз попали под массированные атаки. Хотя жертв и пострадавших нет, зафиксированы повреждения рядом с социальными объектами.

Речь идёт о двух обстрелах 9 февраля села Муром и хутора Балки. В Муроме повреждения нашли рядом со зданиями ДК и школы. В Балках снаряд повредил летнюю кухню одного из частных домовладений.

Ситуация в приграничных сёлах, где введён режим ЧС, в разы хуже. Губернатор считает, что Белгородская область их практически потеряла.

«Мы их практически потеряли». Гладков — о разрушенных обстрелами приграничных сёлах
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#Ася Дугнист#Спецоперация#СВО#Следком#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Следствие#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения
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