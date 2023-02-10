СК РФ проверит обстоятельства очередного обстрела Белгородской области

Обстрелами Белгородской области со стороны ВСУ заинтересовались в федеральном СК. Ранее населённые пункты Шебекинского округа несколько раз попали под массированные атаки. Хотя жертв и пострадавших нет, зафиксированы повреждения рядом с социальными объектами.