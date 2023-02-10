Принадлежавшие Абрамовичу белгородские теплицы помогли крупной сети увеличить выпуск

О покупке сетью теплиц стало известно летом 2022 года. Белгородское ООО «Гринхаус» перешло к новым владельцам. 99,99% в УК компании получило АО «Тандер». Чуть позже стало известно, что теплицы могли обойтись компании в 4 млрд рублей.