Принадлежавшие Абрамовичу белгородские теплицы помогли крупной сети увеличить выпуск

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Ретейлер «Магнит» увеличил выпуск продукции под собственными торговыми марками. Одной из причин роста называют покупку теплиц в Белгородской области. Ранее тепличный комплекс принадлежал Аркадию Абрамовичу — сыну миллиардера Романа Абрамовича.
Как пишет издание, агропромышленные производства компании в Краснодарском крае и теплицы в Белгородской области в основном занимались выращиванием томатов черри. Их производство выросло на 30%.