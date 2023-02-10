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Принадлежавшие Абрамовичу белгородские теплицы помогли крупной сети увеличить выпуск

10 февраля 2023, 13:55
Фото: 1MI
Ранее «Магнит» выкупил теплицы в Белгородской области, которые до этого принадлежали Аркадию Абрамовичу — сыну миллиардера Романа Абрамовича. Приобретение тепличного комплекса стало одним из главных драйверов увеличения выпуска сетью собственной продукции, пишет «Коммерсантъ».

Ретейлер «Магнит» увеличил выпуск продукции под собственными торговыми марками. Одной из причин роста называют покупку теплиц в Белгородской области. Ранее тепличный комплекс принадлежал Аркадию Абрамовичу — сыну миллиардера Романа Абрамовича.

Как пишет издание, агропромышленные производства компании в Краснодарском крае и теплицы в Белгородской области в основном занимались выращиванием томатов черри. Их производство выросло на 30%.

О покупке сетью теплиц стало известно летом 2022 года. Белгородское ООО «Гринхаус» перешло к новым владельцам. 99,99% в УК компании получило АО «Тандер». Чуть позже стало известно, что теплицы могли обойтись компании в 4 млрд рублей.

Белгородские теплицы Абрамовича могли обойтись владельцам «Магнита» в 4 млрд рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Теплицы#Экономика#Покупка#Гринхаус#Аркадий абрамович
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