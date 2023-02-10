Почему жителей белгородского села вовремя не оповещают об обстрелах?

Об отсутствии СМС-оповещений от РСЧС губернатору в вечернем прямом эфире сообщила жительница села Муром Шебекинского округа. Но, по словам Вячеслава Гладкова, расстояние от села до границы слишком маленькое, поэтому и прислать СМС-оповещения заранее не получится.