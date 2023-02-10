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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Почему жителей белгородского села вовремя не оповещают об обстрелах?

10 февраля 2023, 18:19
Фото: 1MI
Белгородка сообщила в прямом эфире, что жители села Муром сильно напуганы из-за того, что СМС-оповещения не приходят заранее.
Сюжет
СВО

Об отсутствии СМС-оповещений от РСЧС губернатору в вечернем прямом эфире сообщила жительница села Муром Шебекинского округа. Но, по словам Вячеслава Гладкова, расстояние от села до границы слишком маленькое, поэтому и прислать СМС-оповещения заранее не получится.

Расстояние от Мурома до границы минимальное, поэтому заблаговременно зафиксировать обстрел невозможно. В таких случаях глава сельского поселения через рассылку по группам информирует всех жителей об идущем обстреле. А включать сирены и отправлять СМС через полчаса после прилёта нет смысла.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что Шебекинский городской округ продолжают периодически обстреливать со стороны Украины. Под регулярные обстрелы также попадает село Муром, которое находится близко к границе.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Смс#Общество#СВО#Шебекинский горокруг#Муром#Вячеслав Гладков
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