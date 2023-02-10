Пивовары посчитали Белгородскую область перспективным регионом для выращивания хмеля

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Белгородскую область назвали перспективной для выращивания хмеля для пива. В России могут расширить географию выращивания сортов, необходимых для производства этого напитка. Речь не только о Белгородчине, но и о Курской, Орловской, Воронежской и Липецкой областях.
Как стало известно агентству, Ассоциация производителей пива планирует через несколько месяцев представить в Минсельхоз РФ предложения по программе развития хмелеводства в России. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. С его слов, предложение связано с необходимостью формирования отечественного производства хмеля. На его долю приходится всего 2-3%.
Восполнить объём в кратчайшие сроки не выйдет. На это потребуется примерно 3-5 лет. По этой причине производителям необходима поддержка от государства, например, субсидии или налоговые вычеты. Также Мамонтов рассказал, что хмеля в России пока культивируется менее 5% от общей потребности производителей, а качество не всегда удовлетворительное.