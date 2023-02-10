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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Пивовары посчитали Белгородскую область перспективным регионом для выращивания хмеля

10 февраля 2023, 13:04
Фото: 1MI
В России могут расширить географию возделывания необходимых для производства пива сортов хмеля. Речь идёт о нескольких регионах Черноземья, сообщает РИА «Новости».

Белгородскую область назвали перспективной для выращивания хмеля для пива. В России могут расширить географию выращивания сортов, необходимых для производства этого напитка. Речь не только о Белгородчине, но и о Курской, Орловской, Воронежской и Липецкой областях.

Как стало известно агентству, Ассоциация производителей пива планирует через несколько месяцев представить в Минсельхоз РФ предложения по программе развития хмелеводства в России. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. С его слов, предложение связано с необходимостью формирования отечественного производства хмеля. На его долю приходится всего 2-3%.

Восполнить объём в кратчайшие сроки не выйдет. На это потребуется примерно 3-5 лет. По этой причине производителям необходима поддержка от государства, например, субсидии или налоговые вычеты. Также Мамонтов рассказал, что хмеля в России пока культивируется менее 5% от общей потребности производителей, а качество не всегда удовлетворительное.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Черноземье#Сельское хозяйство#Экономика#Производство#Хмель#Пиво#Алкоголь
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