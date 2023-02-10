Пивовары посчитали Белгородскую область перспективным регионом для выращивания хмеля

Восполнить объём в кратчайшие сроки не выйдет. На это потребуется примерно 3-5 лет. По этой причине производителям необходима поддержка от государства, например, субсидии или налоговые вычеты. Также Мамонтов рассказал, что хмеля в России пока культивируется менее 5% от общей потребности производителей, а качество не всегда удовлетворительное.