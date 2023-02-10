Недалеко от ж/д вокзала и парка Памяти в Белгороде бросили автомобили

Автохлам обнаружили на нескольких улицах Белгорода

Белгородцев убедительно просят забрать свои автомобили, которыми они давно не пользуются и о которых они, судя по всему, забыли. Иначе машины передадут на платную спецстоянку, предупредили в мэрии.

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