Недалеко от ж/д вокзала и парка Памяти в Белгороде бросили автомобили

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Десять заброшенных автомобилей обнаружили в Белгороде по разным адресам. Некоторые из них находятся визуально в хорошем состоянии, другим необходим ремонт, а выход для остальных — сдача в металлолом.
В администрации города напомнили недобросовестным автовладельцам, как выглядит их транспорт и где он находится.
Так, «брошенки» стоят на улице Костюкова, 67 и 11в, на Некрасова, 8а и 34, на Студенческой, 21д, Почтовой, 72 и Щорса, 53. Также по одной машине располагаются на бульваре Юности, 37, проспекте Богдана Хмельницкого, 133 и проспекте Славы, 6.
Если белгородцы не заберут свои машины, их эвакуируют на платную стоянку на улице Губкина, 1а. Платить за хранение придётся, конечно, владельцам транспорта.
Если ваше авто уже оказалось на спецстоянке, для получения информации о том, как его забрать, звоните по телефону +7 (4722) 55-41-84.
Напомним, в 2022 году в областном центре белгородцы бросили более 450 машин.