Не только Чебурашка: на какие фильмы белгородцы ходили в январе

На первом месте, разумеется, раскинул свои уши великий, но отнюдь не ужасный «Чебурашка». В период с 1 по 31 января этот фильм собрал 56 млн рублей. Сходили на киноленту 212 тыс. человек — по 63 в среднем на одном сеансе.