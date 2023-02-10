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Не только Чебурашка: на какие фильмы белгородцы ходили в январе

10 февраля 2023, 06:29
Фото: Bel.ru
Сайт Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) поделился данными о том, на какие фильмы белгородцы ходили в январе чаще всего.

На первом месте, разумеется, раскинул свои уши великий, но отнюдь не ужасный «Чебурашка». В период с 1 по 31 января этот фильм собрал 56 млн рублей. Сходили на киноленту 212 тыс. человек — по 63 в среднем на одном сеансе.

Второе место удалось удержать дуэту Ивана Царевича и Серого Волка. Пятый фильм об этих двух собрал сильно меньше Чебурашки - 4,4 млн рублей. Столько в копилку героям русских сказок принесли 15 тыс. зрителей. К слову, отзывы мультфильм набрал в основном негативные: вероятно, к пятой части идеи стали предсказуемо заканчиваться.

«Непослушник 2» послушно разместился на третьей строчке. Отечественную комедию про бандита и священника посмотрели на 3 млн 10 тыс. человек. 

Также в первый месяц зимы белгородцы смотрели новые постпоследние девятые «Ёлки», фантастическую драму о космосе «Мира» и приключенческий фильм о путешествии Чука и Гека к «Синим горам». 

Ранее мы писали о том, что белгородка сделала метровую фигуру Чебурашки для одноимённого фильма. Также местный кондитер сделала пряники с героем Успенского и отправила их военным.

Кондитер из Белгорода отправила военным пряники с Чебурашкой
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