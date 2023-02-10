Не проживавшая с сыном белгородка получала на него социальные выплаты

Жительница Корочанского района незаконно получала соцвыплаты на своего 10-летнего сына, хотя с ним не жила и не участвовала в его воспитании. Женщина предоставила недостоверные сведения и получала деньги. Её обвиняют в мошенничестве с выплатами.