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Не проживавшая с сыном белгородка получала на него социальные выплаты

10 февраля 2023, 07:10
Фото: 1MI
Женщина предоставила недостоверные сведения о совместном проживании с ребёнком для получения выплат. Жительницу региона обвиняют в мошенничестве, сообщили в региональной прокуратуре. Всего она успела получить 65 тыс. рублей.

Жительница Корочанского района незаконно получала соцвыплаты на своего 10-летнего сына, хотя с ним не жила и не участвовала в его воспитании. Женщина предоставила недостоверные сведения и получала деньги. Её обвиняют в мошенничестве с выплатами.

Как установило следствие, 9 февраля прошлого года суд определил место проживания ребёнка с отцом. Причиной стало то, что мать в воспитании сына не была заинтересована. Спустя два месяца белгородка решила нажиться на своём ребёнке и предоставила недостоверные документы на получение соцвыплат.

С апреля по сентябрь 2022 года обвиняемая получила от государства 65 тыс. рублей. Уголовное дело, возбуждённое против женщины, направили в районный суд.

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#Общество#Наталья Корявых#Белгородская область#Корочанский район#Мошенничество#Дети#Выплаты#Суд
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