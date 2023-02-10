Не проживавшая с сыном белгородка получала на него социальные выплаты

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Жительница Корочанского района незаконно получала соцвыплаты на своего 10-летнего сына, хотя с ним не жила и не участвовала в его воспитании. Женщина предоставила недостоверные сведения и получала деньги. Её обвиняют в мошенничестве с выплатами.
Как установило следствие, 9 февраля прошлого года суд определил место проживания ребёнка с отцом. Причиной стало то, что мать в воспитании сына не была заинтересована. Спустя два месяца белгородка решила нажиться на своём ребёнке и предоставила недостоверные документы на получение соцвыплат.
С апреля по сентябрь 2022 года обвиняемая получила от государства 65 тыс. рублей. Уголовное дело, возбуждённое против женщины, направили в районный суд.