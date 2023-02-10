«Нам повезло». Живущая в Турции белгородка рассказала о последствиях землетрясения

Само землетрясение произошло 6 февраля. Оно было самым крупным в Турции и Сирии за последние 84 года. По данным федеральных СМИ, 74,2 тыс. человек ранены — это только в Турции. Что касается Сирии, которую тоже затронуло землетрясение, то там погибли более 3 тыс. человек.