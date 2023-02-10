Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

«Нам повезло». Живущая в Турции белгородка рассказала о последствиях землетрясения

10 февраля 2023, 12:57
Фото: соцсети
Переехавшая в Турцию белгородка Мария рассказала «Бел.Ру», как в её городе ощущались последствия самого разрушительного землетрясение за последние 84 года.

На этой неделе в Турции произошло мощное землетрясение: по последним данным, погибли 18 тыс. человек, обрушились 6 тыс. зданий. Белгородка Мария, недавно переехавшая в Турцию, рассказала, как катаклизм ощущался в её городе. 

Сейчас женщина живёт в Эрдемли. Город находится в 300 километрах от эпицентра: по словам Марии, ближайшие от него разрушения были в 150 километрах.

Фото: фото "Яндекс Карты"
Нам очень сильно повезло. Наш город не затронуло. Мы отделались сильным испугом. Первый толчок — самый сильный, у нас он был 5 — 5.7 балла, это из разных источников. Следующий тоже был сильный, днём уже поменьше, но всё равно очень чувствительно. 3е сутки много толчков было каждые 5-10 минут с убывающей интенсивностью
Мария

По словам белгородки, в город привезли много пострадавших из разрушенных городов. Все стараются им помочь: как коренные жители, так и приезжие.

Напомним, что сегодня в турецком Хатае обнаружили тела россиянки и её ребёнка после землетрясения. Завалы разбирают до сих пор.

Само землетрясение произошло 6 февраля. Оно было самым крупным в Турции и Сирии за последние 84 года. По данным федеральных СМИ, 74,2 тыс. человек ранены — это только в Турции. Что касается Сирии, которую тоже затронуло землетрясение, то там погибли более 3 тыс. человек.

В Турции после землетрясения обнаружили тела россиянки и её ребёнка
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородских туристов в местах землетрясения в Турции быть не должноЗемлетрясение в Турции и Сирии убило больше 1400 человекВ центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение
#Артем Черненко#Турция#Рассказ#Происшествия#Эксклюзив#Белгородская область
Подпишитесь
В аварийном доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде «самоисцелился» фундамент
Сегодня, 15:01
Спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ
Сегодня, 09:15
«Тисайд» требовал с белгородского УКС 492 млн рублей, но после передумал
Сегодня, 09:48
Белгородский «Эрмитаж» начнут разбирать на следующей неделе
Сегодня, 14:24
Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода
Сегодня, 09:59