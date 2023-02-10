«Нам повезло». Живущая в Турции белгородка рассказала о последствиях землетрясения

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
На этой неделе в Турции произошло мощное землетрясение: по последним данным, погибли 18 тыс. человек, обрушились 6 тыс. зданий. Белгородка Мария, недавно переехавшая в Турцию, рассказала, как катаклизм ощущался в её городе.
Сейчас женщина живёт в Эрдемли. Город находится в 300 километрах от эпицентра: по словам Марии, ближайшие от него разрушения были в 150 километрах.
Нам очень сильно повезло. Наш город не затронуло. Мы отделались сильным испугом. Первый толчок — самый сильный, у нас он был 5 — 5.7 балла, это из разных источников. Следующий тоже был сильный, днём уже поменьше, но всё равно очень чувствительно. 3е сутки много толчков было каждые 5-10 минут с убывающей интенсивностью
Мария
По словам белгородки, в город привезли много пострадавших из разрушенных городов. Все стараются им помочь: как коренные жители, так и приезжие.
Напомним, что сегодня в турецком Хатае обнаружили тела россиянки и её ребёнка после землетрясения. Завалы разбирают до сих пор.
Само землетрясение произошло 6 февраля. Оно было самым крупным в Турции и Сирии за последние 84 года. По данным федеральных СМИ, 74,2 тыс. человек ранены — это только в Турции. Что касается Сирии, которую тоже затронуло землетрясение, то там погибли более 3 тыс. человек.