Набережная Везёлки в Белгороде стала популярным местом для регистрации брака

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Некоторые пары в Белгородской области предпочитают свадьбу вне стен ЗАГСа. И это возможно — проводится выездная церемония.
Всего есть 30 мест, предназначенных для регистрации брака на улице: объекты культурного наследия, парки культуры и отдыха, культурно-исторические центры и памятные места. Помимо этого, доступны 32 помещения учреждений культуры.
Всего в регионе за 2022 год насчитали 495 церемоний вне помещений ЗАГСа. Наибольшей популярностью пользовались среди пар следующие места:
Напомним, в январе этого года 13-е число выпало на пятницу. Но не все белгородцы суеверны — 23 пары заключили брак в этот день. Возможно, их девиз — вопреки всему.