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Набережная Везёлки в Белгороде стала популярным местом для регистрации брака

10 февраля 2023, 11:50
Фото: 1MI
Списком локаций, которые пользовались спросом в 2022 году, поделилась глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

Некоторые пары в Белгородской области предпочитают свадьбу вне стен ЗАГСа. И это возможно — проводится выездная церемония.

Всего есть 30 мест, предназначенных для регистрации брака на улице: объекты культурного наследия, парки культуры и отдыха, культурно-исторические центры и памятные места. Помимо этого, доступны 32 помещения учреждений культуры.

Всего в регионе за 2022 год насчитали 495 церемоний вне помещений ЗАГСа. Наибольшей популярностью пользовались среди пар следующие места:

  • В Белгороде предпочтение отдают филармонии и набережной Везёлки;
  • В Белгородском районе — парку «Русский лес» (посёлок Майский) и дубу Богдана Хмельницкого (посёлок Дубовое);
  • В Строителе — парку роз и парку Маршалково;
  • В Корочанском районе — городу-крепости «Яблонов» и памятнику старины «Вестовой колокол»;
  • В Валуйском горокруге — историко-художественному музею;
  • В Грайворонском горокруге — Центру культурного развития (село Головчино).

Напомним, в январе этого года 13-е число выпало на пятницу. Но не все белгородцы суеверны — 23 пары заключили брак в этот день. Возможно, их девиз — вопреки всему.

Фото: соцсети Татьяны Слюсаренко
В Белгородской области 23 пары не побоялись заключить браки в пятницу, 13-го
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#Ася Дугнист#Общество#Загс#Бракосочетание#Свадьбы#Белгородская область#Татьяна слюсаренко
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