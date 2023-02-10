Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

МСП привлекли более 800 млрд рублей льготных кредитов с поручительством НГС

10 февраля 2023, 07:55
Фото: pxhere.com
В 2022 году малые и средние предприятия привлекли 812,5 миллиарда рублей льготных кредитов под поручительство участников Национальной гарантийной системы (НГС). Ее оператором выступает Корпорация МСП.

Как рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, по сравнению с 2021 годом в прошлом году объем кредитов с поручительством вырос на 68%, а число получивших поддержку МСП увеличилось в 2,5 раза. Этому помогло совершенствование гарантийного механизма, расширение использования «зонтичных» поручительств и пересмотр требований к работе региональных гарантийных организаций. Также он назвал важным то, что ЦБ внес в Программу стимулирования кредитования антикризисные изменения, передает tass.ru.

«Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки», — отметил Андрей Белоусов.

Краснодарский край смог за год нарастить финансовую поддержку МСП в 2,5 раза, до 31,8 млрд рублей; Москва и Нижегородская область — в два раза (до 139,4 и 22,2 млрд рублей соответственно), Башкирия — в 1,9 раза (до 21,1 млрд рублей).

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что организация планирует переход от объемов оказываемой поддержки к увеличению количества получателей. Он отметил, что сейчас 75% кредитов (более 40 тысяч договоров) с использованием инструментов НГС оформлены микропредприятиями.

«Одновременно примерно вдвое, до почти 8,5 тыс., выросло и число договоров с малыми предприятиями, получившими финансовую поддержку с использованием входящих в НГС организаций», — отметил Александр Исаевич.

Больше всего финансовой поддержки привлек малый и средний бизнес в обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве, там объемы таких кредитов выросли в два раза. Почти также в два раза вырос объем кредитов в отельном бизнесе и общепите, достигнув за прошлый год около 19,5 миллиарда рублей.

Подпишитесь
Белгородская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни в 2022 году
Сегодня, 06:44
Карантин по бешенству животных ввели ещё на двух территориях в Белгородской области
Сегодня, 08:35
Спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ
Сегодня, 09:15
«Тисайд» требовал с белгородского УКС 492 млн рублей, но после передумал
Сегодня, 09:48
Белгородское железорудное месторождение за 15 млрд не захотели разрабатывать
Сегодня, 08:11
Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода
Сегодня, 09:59