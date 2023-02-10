МСП привлекли более 800 млрд рублей льготных кредитов с поручительством НГС

Как рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, по сравнению с 2021 годом в прошлом году объем кредитов с поручительством вырос на 68%, а число получивших поддержку МСП увеличилось в 2,5 раза. Этому помогло совершенствование гарантийного механизма, расширение использования «зонтичных» поручительств и пересмотр требований к работе региональных гарантийных организаций. Также он назвал важным то, что ЦБ внес в Программу стимулирования кредитования антикризисные изменения, передает tass.ru.