Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Карантин по бешенству животных ввели ещё на двух территориях в Белгородской области

10 февраля 2023, 08:35
Фото: 1MI

Седьмой случай бешенства с начала года выявили в Белгородской области

С начала года в регионе зафиксировали седьмой случай заражения бешенством у животных, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора. Согласно документам на сайте правительства, карантин ввели ещё на двух территориях.

В Красногвардейском районе обнаружили лисицу с бешенством. Это уже седьмой подтверждённый случай заболевания животного в регионе с начала года.

Всего специалисты за последнее время проверили 27 проб, 26% из которых стали положительными. Бешенство нашли у трёх лисиц, трёх собак и кошки. Вирус обнаружили у животных в Вейделевском, Красногвардейском, Ровеньском районах и Старооскольском горокруге.

В аналогичный период прошлого года бешенство диагностировали у пяти животных, в том числе косули. Заражённые животные были в Белгородском, Краснояружском районе, Шебекинском горокруге.

Также известно, что на двух территориях ввели карантин из-за бешенства. Эпизоотический очаг зарегистрировали на улице Советской в селе Закутское Вейделевского района. Второй очаг обнаружили на улице Заповедной в ИЖС Пролески в Старом Осколе. Карантин на указанных участках действует два месяца после убоя последнего заражённого животного.

За месяц в Белгородской области выявили пять очагов бешенства
Узнать подробнее
Читайте также:
В приграничье Белгородской области ввели карантин из-за бешенстваВ Белгородской области обнаружили новый очаг бешенстваВ Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вейделевский район#Старый Оскол#Карантин#Ограничения#Лиса#Бешенство#Красногвардейский район
Подпишитесь
Белгородская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни в 2022 году
Сегодня, 06:44
Спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ
Сегодня, 09:15
«Тисайд» требовал с белгородского УКС 492 млн рублей, но после передумал
Сегодня, 09:48
Белгородское железорудное месторождение за 15 млрд не захотели разрабатывать
Сегодня, 08:11
Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода
Сегодня, 09:59