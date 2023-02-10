Карантин по бешенству животных ввели ещё на двух территориях в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
В Красногвардейском районе обнаружили лисицу с бешенством. Это уже седьмой подтверждённый случай заболевания животного в регионе с начала года.
Всего специалисты за последнее время проверили 27 проб, 26% из которых стали положительными. Бешенство нашли у трёх лисиц, трёх собак и кошки. Вирус обнаружили у животных в Вейделевском, Красногвардейском, Ровеньском районах и Старооскольском горокруге.
В аналогичный период прошлого года бешенство диагностировали у пяти животных, в том числе косули. Заражённые животные были в Белгородском, Краснояружском районе, Шебекинском горокруге.
Также известно, что на двух территориях ввели карантин из-за бешенства. Эпизоотический очаг зарегистрировали на улице Советской в селе Закутское Вейделевского района. Второй очаг обнаружили на улице Заповедной в ИЖС Пролески в Старом Осколе. Карантин на указанных участках действует два месяца после убоя последнего заражённого животного.