Карантин по бешенству животных ввели ещё на двух территориях в Белгородской области

Также известно, что на двух территориях ввели карантин из-за бешенства. Эпизоотический очаг зарегистрировали на улице Советской в селе Закутское Вейделевского района. Второй очаг обнаружили на улице Заповедной в ИЖС Пролески в Старом Осколе. Карантин на указанных участках действует два месяца после убоя последнего заражённого животного.