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Published Сегодня, 09:59

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Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода

10 февраля 2023, 09:59
Фото: 1MI

Белгородцы требуют не выпускать собак из приюта «Лучик надежды»

В Сети от ряда горожан поступают жалобы на то, что собак из приюта «Лучик надежды» якобы собираются распустить. Речь идёт как минимум о 300 животных, утверждают белгородцы. Эти сообщения люди оставляют в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Власти уже прокомментировали ситуацию.

Белгородцев озадачили слухи о выпуске собак из приюта на улицу. Речь о приюте «Лучик надежды» и о как минимум 300 животных. По крайней мере, такое число называют горожане. Люди просят, чтобы собаки оставались в приюте.

В Белгорблагоустройстве ответили, что данные о выпуске всех собак не соответствуют действительности. В БГБ пояснили, что договор с АНО «Лучик надежды» соблюдается, а управление гарантирует содержание в соответствии со стандартами 73 безнадзорных животных.

«Информация о роспуске всех собак, содержащихся в приюте по ул. Коммунальная, 22, на территорию города Белгорода не соответствует действительности. Более того, организована работа по повышению эффективности взаимодействия с АНО „Лучик надежды“ и недопущению нарушений по приёмке, стерилизации и чипированию животных», — заявили в управлении.

Также в БГБ утверждают, что случаи нарушений уже фиксировались. Предполагается, что с работой по наведению порядка и связано распространение недостоверной информации.

Однако люди с этим не согласны и требуют от БГБ «не обманывать и не писать отписки». Кроме того, горожане указали, что в сообщении управления речь идёт о всего 73 животных, в то время как по факту в приюте находятся 300 собак. Выходит, что судьба 227 из них так и будет неизвестной.

Горожане с этим вопросом обратились к губернатору Вячеславу Гладкову. Глава региона уже ответил людям и успокоил их.

«Не переживайте. По моей информации, планов [о выпуске собак — прим. ред.] таких нет. Валентин Демидов и Юлия Щедрина встречу на территории объекта проведут в ближайшее время. Ещё раз — не переживайте!» — написал Гладков.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Приют для животных#Город#Собаки#Вячеслав Гладков#Бездомные собаки#Приют#Лучик надежды#Белгорблагоустройство
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