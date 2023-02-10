Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода

Однако люди с этим не согласны и требуют от БГБ «не обманывать и не писать отписки». Кроме того, горожане указали, что в сообщении управления речь идёт о всего 73 животных, в то время как по факту в приюте находятся 300 собак. Выходит, что судьба 227 из них так и будет неизвестной.