Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Белгородцев озадачили слухи о выпуске собак из приюта на улицу. Речь о приюте «Лучик надежды» и о как минимум 300 животных. По крайней мере, такое число называют горожане. Люди просят, чтобы собаки оставались в приюте.
В Белгорблагоустройстве ответили, что данные о выпуске всех собак не соответствуют действительности. В БГБ пояснили, что договор с АНО «Лучик надежды» соблюдается, а управление гарантирует содержание в соответствии со стандартами 73 безнадзорных животных.
«Информация о роспуске всех собак, содержащихся в приюте по ул. Коммунальная, 22, на территорию города Белгорода не соответствует действительности. Более того, организована работа по повышению эффективности взаимодействия с АНО „Лучик надежды“ и недопущению нарушений по приёмке, стерилизации и чипированию животных», — заявили в управлении.
Также в БГБ утверждают, что случаи нарушений уже фиксировались. Предполагается, что с работой по наведению порядка и связано распространение недостоверной информации.
Однако люди с этим не согласны и требуют от БГБ «не обманывать и не писать отписки». Кроме того, горожане указали, что в сообщении управления речь идёт о всего 73 животных, в то время как по факту в приюте находятся 300 собак. Выходит, что судьба 227 из них так и будет неизвестной.
Горожане с этим вопросом обратились к губернатору Вячеславу Гладкову. Глава региона уже ответил людям и успокоил их.
«Не переживайте. По моей информации, планов [о выпуске собак — прим. ред.] таких нет. Валентин Демидов и Юлия Щедрина встречу на территории объекта проведут в ближайшее время. Ещё раз — не переживайте!» — написал Гладков.