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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Белгородской области выросло до девяти

10 февраля 2023, 10:27
Накануне произошла массовая авария с участием общественного транспорта. Известно о шести пострадавших пассажирах маршрутки, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Число пострадавших в тройном ДТП с маршруткой в Губкине выросло до девяти человек. Известно, что в микроавтобусе пострадали шесть человек. Травмы также получили двое водителей легковых авто и одна 18-летняя пассажирка.

Произошла авария по вине 26-летней автомобилистки за рулём Volkswagen. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Nissan, а также в микроавтобус, который перевозил пассажиров по маршруту № 5.

По факту ДТП следственный комитет проводит проверку по ст. 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Следком проводит проверку после аварии с микроавтобусом в Белгородской области
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#Автобус#Белгородская область#Губкин#ДТП#Происшествия#Авария#Маршрутка#Наталья Корявых
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