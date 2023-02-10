Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Белгородской области выросло до девяти

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Число пострадавших в тройном ДТП с маршруткой в Губкине выросло до девяти человек. Известно, что в микроавтобусе пострадали шесть человек. Травмы также получили двое водителей легковых авто и одна 18-летняя пассажирка.
Произошла авария по вине 26-летней автомобилистки за рулём Volkswagen. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Nissan, а также в микроавтобус, который перевозил пассажиров по маршруту № 5.
По факту ДТП следственный комитет проводит проверку по ст. 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.