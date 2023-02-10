Буцаев рассказал о стоимости строительства КПО в Липецкой области

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Как пишет издание newsnn.ru, глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что общая стоимость инвестиционного проекта по строительству комплекса по переработке отходов в регионе оценивается в 3,4 миллиарда рублей. Компания ждет заявку на финансирование проекта от концессионера на сумму 2,6 миллиарда рублей. По словам Буцаева, мощность объекта будет составлять в год 200 тысяч тонн по обработке и 78 тысяч тонн - по утилизации отходов. При этом он отметил, что Липецкая область заключила концессионное соглашение оперативно.
Публично-правовая компания “Российский экологический оператор” готова поддержать реализацию проекта через облигационные займы. Строительство КПО позволит Липецкой области достигнуть показателей федпроекта - снижение к 2030 году на 50% объемов захоронения ТКО на полигонах и 100%-ная сортировка отходов.
Новый комплекс по переработке отходов введут в эксплуатацию до 2024 года в Липецком районе. Объект будет обслуживать территорию Липецка и трех районов — Липецкого, Задонского и Хлевенского.
РЭО консультируют по развитию и применению наиболее эффективных технологий и практик, типовых технологических и технических решений, оказывает помощь с подготовкой и реализацией проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений с финансированием за счет средств облигационных займов компании.
Российский экологический оператор может профинансировать проект в объеме до девяносто пяти процентов от его общей стоимости с субсидированием девяносто процентов ключевой ставки Центробанка. Это позволяет предоставлять финансирование концессионным проектам в регионах РФ по ставке менее шести процентов годовых.