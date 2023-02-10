Буцаев рассказал о стоимости строительства КПО в Липецкой области

Как пишет издание newsnn.ru, глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что общая стоимость инвестиционного проекта по строительству комплекса по переработке отходов в регионе оценивается в 3,4 миллиарда рублей. Компания ждет заявку на финансирование проекта от концессионера на сумму 2,6 миллиарда рублей. По словам Буцаева, мощность объекта будет составлять в год 200 тысяч тонн по обработке и 78 тысяч тонн - по утилизации отходов. При этом он отметил, что Липецкая область заключила концессионное соглашение оперативно.