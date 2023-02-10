Белгородцев бесплатно проверят на наличие онкозаболеваний

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Белгородский областной онкодиспансер 11 февраля проведёт день открытых дверей. С 9:00 до 13:00 врачи проверят пациентов на наличие трёх видов рака. Проведут диагностику рака кожи, рака предстательной железы — для мужчин, рака шейки матки — для женщин. Мужчинам старше 45 лет врачи порекомендовали иметь анализ крови на ПСА, проведённый в течение 30 дней до обследования.
Для бесплатного осмотра необходима предварительная запись — по телефону 8(4722) 34-40-16. Сегодня, 10 февраля, последний день, когда можно записаться на приём. Звонки принимаются до 16:00. Поликлиника находится на проспекте Богдана Хмельницкого, 137.
В Белгороде недавно уже проходила проверка жителей на наличие онкозаболеваний — визуальных формы болезни и рака молочной железы. В итоге из 370 белгородцев подозрение обнаружили у 26.
Добавим, что в общероссийском рейтинге Белгородская область занимает второе место по числу выявленных онкологических заболеваний. У более чем 60% пациентов рак обнаруживают на первой или второй стадии.