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Белгородцев бесплатно проверят на наличие онкозаболеваний

10 февраля 2023, 07:37
Фото: 1MI
11 февраля всех желающих обследуют на рак кожи, а также отдельно проверят женское и мужское здоровье, сообщили в минздраве Белгородской области.

Белгородский областной онкодиспансер 11 февраля проведёт день открытых дверей. С 9:00 до 13:00 врачи проверят пациентов на наличие трёх видов рака. Проведут диагностику рака кожи, рака предстательной железы — для мужчин, рака шейки матки — для женщин. Мужчинам старше 45 лет врачи порекомендовали иметь анализ крови на ПСА, проведённый в течение 30 дней до обследования.

Для бесплатного осмотра необходима предварительная запись — по телефону 8(4722) 34-40-16. Сегодня, 10 февраля, последний день, когда можно записаться на приём. Звонки принимаются до 16:00. Поликлиника находится на проспекте Богдана Хмельницкого, 137.

В Белгороде недавно уже проходила проверка жителей на наличие онкозаболеваний — визуальных формы болезни и рака молочной железы. В итоге из 370 белгородцев подозрение обнаружили у 26.

Добавим, что в общероссийском рейтинге Белгородская область занимает второе место по числу выявленных онкологических заболеваний. У более чем 60% пациентов рак обнаруживают на первой или второй стадии.

Фото: Минздрав Белгородской области
У 26 белгородцев за один день обнаружили подозрение на рак
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#Ася Дугнист#Медицина#Белгород#Белгородская область#Белгородский онкодиспансер#Онкология#Обследование#Медицинское обследование
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