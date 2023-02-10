Белгородцев бесплатно проверят на наличие онкозаболеваний

Белгородский областной онкодиспансер 11 февраля проведёт день открытых дверей. С 9:00 до 13:00 врачи проверят пациентов на наличие трёх видов рака. Проведут диагностику рака кожи, рака предстательной железы — для мужчин, рака шейки матки — для женщин. Мужчинам старше 45 лет врачи порекомендовали иметь анализ крови на ПСА, проведённый в течение 30 дней до обследования.