Белгородское железорудное месторождение за 15 млрд не захотели разрабатывать

При этом «Коммерсантъ» отмечает, что одними из претендентов на лот были структуры владельца Объединённой металлургической компании Анатолия Седых. Также издание отметило, что 23 января в приказ о проведении аукциона внесли изменения, исключающие из геологической характеристики участка абзац о целесообразности подземной отработки.