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Белгородское железорудное месторождение за 15 млрд не захотели разрабатывать

10 февраля 2023, 08:11
Фото: 1MI

Аукцион по железорудному месторождению в Белгородской области признали несостоявшимся

Аукцион на право пользования участком недр Приоскольское признали несостоявшимся. На участие в аукционе не поступило заявок, следует из документации.

Желающих разрабатывать железорудное месторождение Приоскольское за 15 млрд рублей не нашлось. Торги признали несостоявшимися. Как указано в документации, на участие в аукционе не было заявок.

Торги объявили 30 декабря прошлого года. Площадь участка составила 2,34 кв. км, а начальную цену установили на уровне 15,3 млрд рублей. Победитель аукциона получил бы право разведки и добычи полезных ископаемых. Сам участок недр находится в Старооскольском горокруге и Чернянском районе Белгородской области.

В протоколе указано, что по окончании срока подачи заявок 30 января до 18:00 не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.

При этом «Коммерсантъ» отмечает, что одними из претендентов на лот были структуры владельца Объединённой металлургической компании Анатолия Седых. Также издание отметило, что 23 января в приказ о проведении аукциона внесли изменения, исключающие из геологической характеристики участка абзац о целесообразности подземной отработки.

 

В Белгородской области проведут аукцион на освоение месторождения железных руд
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Чернянский район#Аукцион#Экономика#Месторождение#Приоскольское месторождение
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