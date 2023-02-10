Белгородское железорудное месторождение за 15 млрд не захотели разрабатывать

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:14
Желающих разрабатывать железорудное месторождение Приоскольское за 15 млрд рублей не нашлось. Торги признали несостоявшимися. Как указано в документации, на участие в аукционе не было заявок.
Торги объявили 30 декабря прошлого года. Площадь участка составила 2,34 кв. км, а начальную цену установили на уровне 15,3 млрд рублей. Победитель аукциона получил бы право разведки и добычи полезных ископаемых. Сам участок недр находится в Старооскольском горокруге и Чернянском районе Белгородской области.
В протоколе указано, что по окончании срока подачи заявок 30 января до 18:00 не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
При этом «Коммерсантъ» отмечает, что одними из претендентов на лот были структуры владельца Объединённой металлургической компании Анатолия Седых. Также издание отметило, что 23 января в приказ о проведении аукциона внесли изменения, исключающие из геологической характеристики участка абзац о целесообразности подземной отработки.