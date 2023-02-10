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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Белгородский «Эрмитаж» начнут разбирать на следующей неделе

10 февраля 2023, 14:24
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

«Эрмитаж» в Белгороде посетили 56 тысяч человек

Посмотреть на репродукции известных художников можно до конца недели. После демонтажем займутся сотрудники Белгорблагоустройства, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Белгороде на следующий неделе начнут демонтаж «Эрмитажа». Работами займутся специалисты Белгорблагоустройства. Они отключат и разберут электроприборы, а после разберут остальные детали. Арт-объект будет храниться на складе БГБ до следующих новогодних праздников.

«Эрмитаж» в Белгороде открыли в конце декабря. За это время его успели посетить около 56 тыс. человек.

Внутри арт-объекта находятся 12 стендов с репродукциями картин известных художников XVIII–XX вв. На каждом полотне есть QR-код, буквально оживляющий изображения.

Впервые конструкцию установили в декабре 2021 года.

Белгородский «Эрмитаж» продолжит работать до конца января
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