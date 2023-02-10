Белгородский «Эрмитаж» начнут разбирать на следующей неделе

В Белгороде на следующий неделе начнут демонтаж «Эрмитажа». Работами займутся специалисты Белгорблагоустройства. Они отключат и разберут электроприборы, а после разберут остальные детали. Арт-объект будет храниться на складе БГБ до следующих новогодних праздников.