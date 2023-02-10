Белгородский «Эрмитаж» начнут разбирать на следующей неделе

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В Белгороде на следующий неделе начнут демонтаж «Эрмитажа». Работами займутся специалисты Белгорблагоустройства. Они отключат и разберут электроприборы, а после разберут остальные детали. Арт-объект будет храниться на складе БГБ до следующих новогодних праздников.
«Эрмитаж» в Белгороде открыли в конце декабря. За это время его успели посетить около 56 тыс. человек.
Внутри арт-объекта находятся 12 стендов с репродукциями картин известных художников XVIII–XX вв. На каждом полотне есть QR-код, буквально оживляющий изображения.
Впервые конструкцию установили в декабре 2021 года.