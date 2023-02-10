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Белгородская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни в 2022 году

10 февраля 2023, 06:44
Фото: 1MI
В рейтинге от Агентства стратегических инициатив Белгородская область заняла седьмое место. Интересно, что в списке регион обошёл Подмосковье. В топ-20 Белгородская область вообще является единственным представителем Центрального Черноземья.
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Рейтинг

Белгородская область заняла седьмое место среди российских регионов по качеству жизни. Соответствующий рейтинг представило Агентство стратегических инициатив.

Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. В прошлом году вместо Петербурга в числе лидеров был Ханты-Мансийский автономный округ. Сейчас он оказался на пятом месте. Также в десятку вошли ЯНАО, Татарстан, Чечня, Тульская и Калининградская области.

Вторую десятку открывает Московская область. Регионы Центрального Черноземья, помимо Белгородской области, в число лидеров не вошли.

Составляли рейтинг на основе 141 параметра. Учитывали в том числе медицинское обслуживание, образование, жильё и инфраструктуру, досуг, безопасность, соцзащиту, сервис, возможности открытия собственного бизнеса.

Добавим, что по итогам 2021 года Белгородская область в рейтинге тоже занимала седьмое место. Тогда в топ-20 из регионов Центрального Черноземья также попала Воронежская область, занявшая 20-е место.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Рейтинг#Общество#Качество жизни#Агентство стратегических инициатив
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