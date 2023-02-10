Белгородская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни в 2022 году

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Белгородская область заняла седьмое место среди российских регионов по качеству жизни. Соответствующий рейтинг представило Агентство стратегических инициатив.
Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. В прошлом году вместо Петербурга в числе лидеров был Ханты-Мансийский автономный округ. Сейчас он оказался на пятом месте. Также в десятку вошли ЯНАО, Татарстан, Чечня, Тульская и Калининградская области.
Вторую десятку открывает Московская область. Регионы Центрального Черноземья, помимо Белгородской области, в число лидеров не вошли.
Составляли рейтинг на основе 141 параметра. Учитывали в том числе медицинское обслуживание, образование, жильё и инфраструктуру, досуг, безопасность, соцзащиту, сервис, возможности открытия собственного бизнеса.
Добавим, что по итогам 2021 года Белгородская область в рейтинге тоже занимала седьмое место. Тогда в топ-20 из регионов Центрального Черноземья также попала Воронежская область, занявшая 20-е место.