Белгородская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни в 2022 году

Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. В прошлом году вместо Петербурга в числе лидеров был Ханты-Мансийский автономный округ. Сейчас он оказался на пятом месте. Также в десятку вошли ЯНАО, Татарстан, Чечня, Тульская и Калининградская области.