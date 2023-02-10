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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Белгородец после ссоры с подругой увлёкся и разбил девять машин

10 февраля 2023, 14:32
Фото: 1MI
Он портил один автомобиль за другим. В полиции насчитали девять недовольных владельцев, сообщили в управлении МВД по Белгородской области.

В Алексеевке ранее судимый мужчина поссорился со своей возлюбленной и, будучи пьяным и расстроенным, начал вымещать злость на всём, что попадалось ему на глаза. Первыми на виду оказались чужие автомобили.

44-летний нарушитель разбил стекло одной из припаркованных машин, после чего увлёкся и продолжил портить имущество ещё восьмерых белгородцев. Пострадал транспорт, который стоял на улицах Фрунзе и Космонавтов.

После того, как владелец одного из покалеченных авто обратился в полицию, подключились и другие. Досталось Ford Focus, Kia Rio, SEAT Leon, Mazda 3, Chevrolet Lacetti, Volvo XC60, LADA (ВАЗ) 2111 и двум Lada Granta.

Сейчас в полиции устанавливают сумму ущерба, который белгородец причинил собственникам автомобилей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ за умышленное повреждение имущества.

В настоящий момент на буйного жителя региона составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах пьяным.

Фото: УМВД России по Белгородской области
В Белгороде мужчина попрыгал на лобовом стекле чужой машины
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#Ася Дугнист#Алексеевка#Происшествия#Разбитая машина#Разбой#Порча имущества
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