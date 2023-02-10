Белгородец после ссоры с подругой увлёкся и разбил девять машин

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В Алексеевке ранее судимый мужчина поссорился со своей возлюбленной и, будучи пьяным и расстроенным, начал вымещать злость на всём, что попадалось ему на глаза. Первыми на виду оказались чужие автомобили.
44-летний нарушитель разбил стекло одной из припаркованных машин, после чего увлёкся и продолжил портить имущество ещё восьмерых белгородцев. Пострадал транспорт, который стоял на улицах Фрунзе и Космонавтов.
После того, как владелец одного из покалеченных авто обратился в полицию, подключились и другие. Досталось Ford Focus, Kia Rio, SEAT Leon, Mazda 3, Chevrolet Lacetti, Volvo XC60, LADA (ВАЗ) 2111 и двум Lada Granta.
Сейчас в полиции устанавливают сумму ущерба, который белгородец причинил собственникам автомобилей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ за умышленное повреждение имущества.
В настоящий момент на буйного жителя региона составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах пьяным.