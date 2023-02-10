Белгород не вошёл в число российских городов с самым чистым воздухом

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Белгород не попал в число городов с самым чистым воздухом. Индекс TAQI (рассчитанный на основании данных космического мониторинга Земли) составил 16,8%. Это свидетельствует о низком уровне загрязнении воздуха. Однако тем не менее в топ-10 областной центр не вошёл.
Несколько хуже результат у Старого Оскола. Во втором по величине городе Белгородской области индекс TAQI равняется 18,8%.
Специалисты изучили уровень угарного газа, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы и аэрозоли из-за пожаров.
Согласно результатам исследования, в целом по Центральному Черноземью наблюдается довольно низкий уровень загрязнения воздуха.
Антилидером рейтинга в 2022 году стала Московская агломерация, где уровень загрязнения превысил 62%. В 2021 году городом с самым загрязнённым воздухом был Якутск. По результатам 2022 года он занял второе место.
Самым чистым городом России стал Кызыл с показателем в 5,6%. Также в тройку лидеров вошли Астрахань и Элиста, где уровень загрязнения равен чуть более чем 10%.