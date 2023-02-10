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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Белгород не вошёл в число российских городов с самым чистым воздухом

10 февраля 2023, 12:29
Фото: 1MI
В областном центре зафиксировали низкий уровень загрязнения, однако город не вошёл в число лидеров по качеству атмосферного воздуха. Исследование проводили специалисты центра «КБ Стрелка».
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Белгород не попал в число городов с самым чистым воздухом. Индекс TAQI (рассчитанный на основании данных космического мониторинга Земли) составил 16,8%. Это свидетельствует о низком уровне загрязнении воздуха. Однако тем не менее в топ-10 областной центр не вошёл.

Несколько хуже результат у Старого Оскола. Во втором по величине городе Белгородской области индекс TAQI равняется 18,8%.

Специалисты изучили уровень угарного газа, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы и аэрозоли из-за пожаров.

Согласно результатам исследования, в целом по Центральному Черноземью наблюдается довольно низкий уровень загрязнения воздуха.

Фото: taqi.strelka-kb.com

Антилидером рейтинга в 2022 году стала Московская агломерация, где уровень загрязнения превысил 62%. В 2021 году городом с самым загрязнённым воздухом был Якутск. По результатам 2022 года он занял второе место.

Самым чистым городом России стал Кызыл с показателем в 5,6%. Также в тройку лидеров вошли Астрахань и Элиста, где уровень загрязнения равен чуть более чем 10%.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Рейтинг#Общество#Экология#Загрязнение воздуха
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