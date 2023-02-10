Белгород не вошёл в число российских городов с самым чистым воздухом

Белгород не попал в число городов с самым чистым воздухом. Индекс TAQI (рассчитанный на основании данных космического мониторинга Земли) составил 16,8%. Это свидетельствует о низком уровне загрязнении воздуха. Однако тем не менее в топ-10 областной центр не вошёл.