Жителей аварийного дома в Старом Осколе решили расселить после обрушения потолка

Дом уже признали аварийным, причём это подтвердил и глава горокруга Андрей Чесноков. Жители дома жаловались на ужасные условия и полное безразличие со стороны властей. Со слов горожан, проверки никаких результатов не давали. Некоторые семьи настолько опасались за свои жизни, что решили переселиться самостоятельно.