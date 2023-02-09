Жителей аварийного дома в Старом Осколе решили расселить после обрушения потолка

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
На улице Ленина, 84 в Старом Осколе потолок обрушился прямо на головы людей. На случившееся старооскольцы пожаловались в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова.
Дом уже признали аварийным, причём это подтвердил и глава горокруга Андрей Чесноков. Жители дома жаловались на ужасные условия и полное безразличие со стороны властей. Со слов горожан, проверки никаких результатов не давали. Некоторые семьи настолько опасались за свои жизни, что решили переселиться самостоятельно.
После того, как жалоба появилась в Сети, на неё отреагировал глава муниципалитета Андрей Чесноков. Чиновник пообещал, что жителей проблемного дома расселят до конца года.
Согласно данным системы «ГИС ЖКХ», четырёхэтажный многоквартирный дом на улице Ленина, 84 построен в 1916 году. Общая площадь здания — 966,4 кв. м.