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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Жителей аварийного дома в Старом Осколе решили расселить после обрушения потолка

9 февраля 2023, 14:12
Фото: из комментариев на странице губернатора Вячеслава Гладкова
Потолок обрушился на головы людей, после чего власти обратили внимание на аварийным дом. О проблеме старооскольцев стало известно из комментариев на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

На улице Ленина, 84 в Старом Осколе потолок обрушился прямо на головы людей. На случившееся старооскольцы пожаловались в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Дом уже признали аварийным, причём это подтвердил и глава горокруга Андрей Чесноков. Жители дома жаловались на ужасные условия и полное безразличие со стороны властей. Со слов горожан, проверки никаких результатов не давали. Некоторые семьи настолько опасались за свои жизни, что решили переселиться самостоятельно.

После того, как жалоба появилась в Сети, на неё отреагировал глава муниципалитета Андрей Чесноков. Чиновник пообещал, что жителей проблемного дома расселят до конца года.

Согласно данным системы «ГИС ЖКХ», четырёхэтажный многоквартирный дом на улице Ленина, 84 построен в 1916 году. Общая площадь здания — 966,4 кв. м.

Гладков жёстко ответил жильцам аварийного дома на просьбу о расселении
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Вячеслав Гладков#Новости Старого Оскола#Город#Происшествия#Аварийный дом#Расселение#Потолок
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