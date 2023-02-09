Забег, катание на упряжке и фотосессия с собаками: в Белгороде пройдёт «Хаски-Trail»

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Уже в эту субботу, 11 февраля, в областном центре состоится ежегодный «Хаски-Trail». Это семейное мероприятие, во главе которого — спортивный забег с собаками.
К участию допускаются все. Для этого нужно заполнить анкету предварительной записи здесь. В парке, напротив «Октября», регистрация откроется в субботу в 10:00, через час начнётся само мероприятие.
Участникам предстоит преодолеть вместе с собакой порядка 380 метров. Животные пристёгиваются к поясу людей амортизирующим тросом.
Победителями каникросса (бега с собакой) станет та пара, которая прибежит быстрее остальных. Им вручат памятные призы. Подарки получат и призёры соревнования.
Дети смогут покататься на упряжке ездовых хаски. С ними же белгородцы смогут сфотографироваться.
Организуют мероприятие управление молодёжной политики администрации Белгорода и клуб активного отдыха «Хаски31». Предлагаем здесь посмотреть фотографии, как соревнования прошли в прошлом году.