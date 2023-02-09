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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Забег, катание на упряжке и фотосессия с собаками: в Белгороде пройдёт «Хаски-Trail»

9 февраля 2023, 08:38
Фото: мэрия Белгорода

Новый забег «Хаски-Trail» анонсировали в Белгороде

Ежегодное мероприятие «Хаски-Trail» ждёт белгородцев в Центральном парке уже 11 февраля. Можно приходить со своими питомцами, сообщили в управлении физкультуры и спорта Белгорода.

Уже в эту субботу, 11 февраля, в областном центре состоится ежегодный «Хаски-Trail». Это семейное мероприятие, во главе которого — спортивный забег с собаками.

К участию допускаются все. Для этого нужно заполнить анкету предварительной записи здесь. В парке, напротив «Октября», регистрация откроется в субботу в 10:00, через час начнётся само мероприятие.

Участникам предстоит преодолеть вместе с собакой порядка 380 метров. Животные пристёгиваются к поясу людей амортизирующим тросом.

Победителями каникросса (бега с собакой) станет та пара, которая прибежит быстрее остальных. Им вручат памятные призы. Подарки получат и призёры соревнования.

Дети смогут покататься на упряжке ездовых хаски. С ними же белгородцы смогут сфотографироваться.

Организуют мероприятие управление молодёжной политики администрации Белгорода и клуб активного отдыха «Хаски31». Предлагаем здесь посмотреть фотографии, как соревнования прошли в прошлом году.

Фото: управление молодёжной политики администрации Белгорода
В Белгороде прошли соревнования по забегам с хаски
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#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Хаски#Животные#Собаки#Ася Дугнист#Забег#Хаски-Trail
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