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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

«Я бы так и сделал»: Гладков о прохождении службы в Белгородской области

9 февраля 2023, 16:29
Фото: Bel.ru

У добровольцев есть шанс остаться служить в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как поспособствовать прохождению службы на территории родного региона.

Во время очередного прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал, что шансы на участие в СВО в пределах Белгородской области для местных жителей — есть. Не всех отправляют на передовую или в другие регионы. Это касается как добровольцев, заключивших контракт, так и мобилизованных.

При этом оказать в помощь в том, чтобы белгородцы остались служить «дома», губернатор не может. Как он объяснил, решение зависит от многих факторов и принимается командиром части вместе с представителями Минобороны РФ.

В первую очередь нужно понять, какую воинскую специальность вы имеете, а потом уже отдельно проговорить в военном комиссариате, откуда вы призываетесь. Я бы на вашем месте так и сделал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава отметил, что больше тысячи белгородцев служат на территории нашей области — и мобилизованные, и контрактники. Напомним, в Белгородской области есть два именных батальона: белгородский и старооскольский. В батальоны входят контрактники, которые воюют с 2022 года.

Два именных батальона созданы в Белгородской области
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор#Спецоперация#Доброволец#Участник СВО#Мобилизованный#Служба
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