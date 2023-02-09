«Я бы так и сделал»: Гладков о прохождении службы в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Во время очередного прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал, что шансы на участие в СВО в пределах Белгородской области для местных жителей — есть. Не всех отправляют на передовую или в другие регионы. Это касается как добровольцев, заключивших контракт, так и мобилизованных.
При этом оказать в помощь в том, чтобы белгородцы остались служить «дома», губернатор не может. Как он объяснил, решение зависит от многих факторов и принимается командиром части вместе с представителями Минобороны РФ.
В первую очередь нужно понять, какую воинскую специальность вы имеете, а потом уже отдельно проговорить в военном комиссариате, откуда вы призываетесь. Я бы на вашем месте так и сделал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава отметил, что больше тысячи белгородцев служат на территории нашей области — и мобилизованные, и контрактники. Напомним, в Белгородской области есть два именных батальона: белгородский и старооскольский. В батальоны входят контрактники, которые воюют с 2022 года.