«Я бы так и сделал»: Гладков о прохождении службы в Белгородской области

Во время очередного прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал, что шансы на участие в СВО в пределах Белгородской области для местных жителей — есть. Не всех отправляют на передовую или в другие регионы. Это касается как добровольцев, заключивших контракт, так и мобилизованных.