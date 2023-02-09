В Сети появилось первое фото последствий массированного обстрела под Белгородом

Это не первая в Шебекинском горокруге школа, пострадавшая от обстрелов ВСУ. В декабре повреждения получило здание в Новой Таволжанке. В школе выбило стёкла, задело трубы отопления. Основной удар на себя принял подвал. На момент обстрела в здании находились дежурные сотрудники и директор, но никто не пострадал.