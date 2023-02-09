В Сети появилось первое фото последствий массированного обстрела под Белгородом

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
При обстреле Шебекинского горокруга 9 февраля задело здание школы в Муроме. Повреждения видны на фотографии очевидцев.
Сама школа не работает. Образовательные учреждения в приграничном Шебекинском горокруге перевели на дистанционное обучение ещё в октябре. Продолжится оно как минимум до конца марта.
Задело при обстреле в Муроме не только школу. Сообщалось, что повреждения зафиксировали возле ДК и рядом с частным домовладением.
Это не первая в Шебекинском горокруге школа, пострадавшая от обстрелов ВСУ. В декабре повреждения получило здание в Новой Таволжанке. В школе выбило стёкла, задело трубы отопления. Основной удар на себя принял подвал. На момент обстрела в здании находились дежурные сотрудники и директор, но никто не пострадал.
По состоянию на конец января в Белгородской области с начала СВО от обстрелов пострадали как минимум 16 школ.