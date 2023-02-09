Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Сети появилось первое фото последствий массированного обстрела под Белгородом

9 февраля 2023, 09:36
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»

При массированном обстреле под Белгородом задело школу

На снимке видны повреждения, которые получила школа в Муроме. Ранее сообщалось, что пострадала и территория возле местного Дома культуры. Фото с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Радар Белгород».
Сюжет
Обстрел

При обстреле Шебекинского горокруга 9 февраля задело здание школы в Муроме. Повреждения видны на фотографии очевидцев.

Сама школа не работает. Образовательные учреждения в приграничном Шебекинском горокруге перевели на дистанционное обучение ещё в октябре. Продолжится оно как минимум до конца марта.

Задело при обстреле в Муроме не только школу. Сообщалось, что повреждения зафиксировали возле ДК и рядом с частным домовладением.

Это не первая в Шебекинском горокруге школа, пострадавшая от обстрелов ВСУ. В декабре повреждения получило здание в Новой Таволжанке. В школе выбило стёкла, задело трубы отопления. Основной удар на себя принял подвал. На момент обстрела в здании находились дежурные сотрудники и директор, но никто не пострадал.

По состоянию на конец января в Белгородской области с начала СВО от обстрелов пострадали как минимум 16 школ.

Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
С начала СВО от обстрелов в Белгородской области пострадали 16 школ
Узнать подробнее
Читайте также:
Попавший под обстрел ФОК под Белгородом пообещали восстановить до конца года«Мы их практически потеряли». Гладков — о разрушенных обстрелами приграничных сёлахШансов выжить не было: белгородка попала под мощный обстрел ВСУ, когда кормила кур
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Школа#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Фотофакт#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Муром
Подпишитесь
Массированный обстрел под Белгородом: повреждения зафиксировали возле ДК и школы
Сегодня, 08:26
Почему в Белгородской области подорожали огурцы в 2023 году?
Сегодня, 06:03
Белгородцу отказали в возбуждении уголовного дела после жалобы на подделку подписи
Сегодня, 07:42
В мэрии заинтересовались числом уволенных и уехавших из Белгорода сотрудников
Сегодня, 10:02
Работу в белгородских больницах получили около 50 украинских медиков
Сегодня, 07:08
Первое освобождение: как в Белгороде уничтожили «Великую Германию»
Сегодня, 05:00