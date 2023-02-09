В мэрии заинтересовались числом уволенных и уехавших из Белгорода сотрудников

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Мэрия Белгорода пытается выяснить, сколько сотрудников разных предприятий и организаций уволились и уехали из областного центра с 24 февраля 2022 года. Соответствующие письма получают руководители компаний.
Оказалось, чиновники исполняют поручение губернатора Вячеслава Гладкова. Предоставить информацию работодатели должны до 15 февраля.
Ранее сообщалось о покинувших регион медиках. По состоянию на декабрь область потеряла 91 врача. В регионе на тот момент не хватало 138 врачей и 458 медработников среднего звена.