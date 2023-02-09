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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В мэрии заинтересовались числом уволенных и уехавших из Белгорода сотрудников

9 февраля 2023, 10:02
Фото: 1MI

Мэрия попросила компании Белгорода назвать число уехавших с 24 февраля работников

В мэрии Белгорода пытаются выяснить, сколько сотрудников разных предприятий и организаций уволились и уехали с начала СВО, сообщает «Фонарь».

Мэрия Белгорода пытается выяснить, сколько сотрудников разных предприятий и организаций уволились и уехали из областного центра с 24 февраля 2022 года. Соответствующие письма получают руководители компаний.

Оказалось, чиновники исполняют поручение губернатора Вячеслава Гладкова. Предоставить информацию работодатели должны до 15 февраля.

Ранее сообщалось о покинувших регион медиках. По состоянию на декабрь область потеряла 91 врача. В регионе на тот момент не хватало 138 врачей и 458 медработников среднего звена.

Фото: «Фонарь»
С начала спецоперации 91 белгородский врач уволился и уехал за пределы области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Мэрия#Увольнение#Переезд#СВО
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