В Белгородской области заменят 11 водонапорных башен

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
11 водонапорных башен в Белгородской области заменят для улучшение обеспечения жителей водой. Все объекты должны появиться в 2023 году.
Глава региона также назвал населённые пункты, где установят объекты. Это село Журавка Прохоровского района, Алексеевка, сёла Венгеровка и Киселёво Ракитянского района, Карнауховка Белгородского района, Хотмыжск Борисовского района, Купино и Ржевка Шебекинского горокруга, Почаево, Совхозный и Ломное Грайворонского горокруга.
Ранее сообщалось, что регион потратил 533 млн рублей на вопросы водоснабжения. В области возвели водозаборные скважины и водонапорные башни, построили 100 км сетей.