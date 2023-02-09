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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Белгородской области заменят 11 водонапорных башен

9 февраля 2023, 10:12
Фото: 1MI
Все башни установят в 2023 году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.
Сюжет
Вода

11 водонапорных башен в Белгородской области заменят для улучшение обеспечения жителей водой. Все объекты должны появиться в 2023 году.

Глава региона также назвал населённые пункты, где установят объекты. Это село Журавка Прохоровского района, Алексеевка, сёла Венгеровка и Киселёво Ракитянского района, Карнауховка Белгородского района, Хотмыжск Борисовского района, Купино и Ржевка Шебекинского горокруга, Почаево, Совхозный и Ломное Грайворонского горокруга.

Ранее сообщалось, что регион потратил 533 млн рублей на вопросы водоснабжения. В области возвели водозаборные скважины и водонапорные башни, построили 100 км сетей.

На вопросы водоснабжения в Белгородской области потратили 533 млн рублей
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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Водоснабжение#Вода#Водонапорная башня#Наталья Корявых#Касается каждого
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