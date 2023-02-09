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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Белгородской области стало больше заболевших коронавирусом

9 февраля 2023, 11:36
Фото: минздрав Белгородской области

В белгородском минздраве рассказали об итогах борьбы с ковидом в 2022 году

Сейчас наблюдается увеличение числа заражённых ковидом, однако рост не сравним с тем уровнем, который фиксировали в предыдущие годы, заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Глава ведомства также рассказал, как с заболеваемостью боролись в 2022 году.

В последние недели в Белгородской области фиксируют увеличение числа заражённых коронавирусом пациентов, заявили в минздраве. Однако это не сравнимо с цифрами, зарегистрированными в предыдущие годы, и не превышает сезонных показателей.

Сейчас почти все медучреждения работают в плановом режиме. Однако в минувшем году пришлось изменить систему работы поликлиник. В них появились отделения неотложной помощи. Здесь медики работали с заражёнными ковидом пациентами, при необходимости доставляли лекарства заболевшим на дом. Как отметил глава регионального минздрава Андрей Иконников, медикам иногда приходилось отправляться на вызов и по ночам.

В целом же, по словам министра, нагрузка на стационары в 2022 году была ниже, чем годом ранее. На это в основном повлияли два фактора — доминирование не столь тяжёлого «омикрона» и вакцинация и ревакцинация от коронавируса.

По данным регионального оперштаба на 7 февраля, за неделю в Белгородской области выявили 401 новый случай заболевания COVID-19.

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#Инна Рогова#Медицина#Коронавирус#Ковид#Заболеваемость#Белгородская область#Андрей иконников
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