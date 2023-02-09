В Белгородской области стало больше заболевших коронавирусом

Сейчас почти все медучреждения работают в плановом режиме. Однако в минувшем году пришлось изменить систему работы поликлиник. В них появились отделения неотложной помощи. Здесь медики работали с заражёнными ковидом пациентами, при необходимости доставляли лекарства заболевшим на дом. Как отметил глава регионального минздрава Андрей Иконников, медикам иногда приходилось отправляться на вызов и по ночам.