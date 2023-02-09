В Белгородской области стало больше заболевших коронавирусом

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В последние недели в Белгородской области фиксируют увеличение числа заражённых коронавирусом пациентов, заявили в минздраве. Однако это не сравнимо с цифрами, зарегистрированными в предыдущие годы, и не превышает сезонных показателей.
Сейчас почти все медучреждения работают в плановом режиме. Однако в минувшем году пришлось изменить систему работы поликлиник. В них появились отделения неотложной помощи. Здесь медики работали с заражёнными ковидом пациентами, при необходимости доставляли лекарства заболевшим на дом. Как отметил глава регионального минздрава Андрей Иконников, медикам иногда приходилось отправляться на вызов и по ночам.
В целом же, по словам министра, нагрузка на стационары в 2022 году была ниже, чем годом ранее. На это в основном повлияли два фактора — доминирование не столь тяжёлого «омикрона» и вакцинация и ревакцинация от коронавируса.
По данным регионального оперштаба на 7 февраля, за неделю в Белгородской области выявили 401 новый случай заболевания COVID-19.