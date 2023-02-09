В белгородском правительстве отказались делиться подробностями по засечной черте

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В ответ на официальный запрос «Бел.Ру» в правительстве региона сообщили следующее:
Запрашиваемая вами информация не может быть предоставлена, так как она содержит сведения, составляющие охраняющие законом тайну.
С помощью запроса редакция пыталась выяснить, какие организации занимаются строительством засечной черты, каким образом на стройку набирают рабочих, сколько средств собираются потратить на возведение и кто поставляет материалы для работ.
Отметим, что ранее в пресс-службе мэрии на запрос по засечной черте ответили. В частности, в горадминистрации прокомментировали работу бюджетников в приграничье, назвав это «командировкой».
Удалось корреспондентам пообщаться и с компанией, нанимавшей стропальщиков на строительство оборонительных укреплений.