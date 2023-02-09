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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В белгородском правительстве отказались делиться подробностями по засечной черте

9 февраля 2023, 13:37
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Пресс-служба правительства Белгородской области отказалась давать какие-либо комментарии о строительстве засечной черты в приграничной зоне.

В ответ на официальный запрос «Бел.Ру» в правительстве региона сообщили следующее:

Запрашиваемая вами информация не может быть предоставлена, так как она содержит сведения, составляющие охраняющие законом тайну.

С помощью запроса редакция пыталась выяснить, какие организации занимаются строительством засечной черты, каким образом на стройку набирают рабочих, сколько средств собираются потратить на возведение и кто поставляет материалы для работ.

Отметим, что ранее в пресс-службе мэрии на запрос по засечной черте ответили. В частности, в горадминистрации прокомментировали работу бюджетников в приграничье, назвав это «командировкой».

Удалось корреспондентам пообщаться и с компанией, нанимавшей стропальщиков на строительство оборонительных укреплений.  

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#Приграничье#Засечная черта#Правительство#Спецоперация#Эксклюзив#Белгородская область#Артем Черненко
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