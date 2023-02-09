Умные камеры будут «следить» за утилизацией отходов на белгородском полигоне ТБО

Система видеонаблюдения МТС охватывает уличное пространство полигона ТБО. Умные IP камеры умеют распознавать автомобильные номера транспорта, имеющего доступ на въезд на территорию и таким образом контролируют безопасность полигона от несанкционированного доступа. Изображение с камер в режиме онлайн транслируется на рабочее место дежурного сотрудника, запись видео и звука ведется в круглосуточном режиме, в том числе в темное время суток. При этом ответственные сотрудники могут в любой момент посмотреть весь отснятый материал, который хранится на облачном сервисе МТС. Для обеспечения круглосуточного видеонаблюдения был организован защищенный канал передачи данных на мобильной сети.