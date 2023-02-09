Тюльпанов в Белгороде станет ещё больше

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Белгородцев в этом году порадуют ещё большим количеством тюльпанов. Их в областном центре будет 5 млн. Общая площадь цветников с высаженными луковицами составила 70 тыс. кв. метров.
Планами белгородских озеленителей поделилась главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова. С её слов, в этом году учтут нюансы по уходу за тюльпанами, исходя из прошлых лет. Как подчеркнула Семенкова, пока необходимо придумать, как минимизировать тот срок, когда тюльпаны уже отцвели. Она уверена, что декоративность в этом году удастся соблюсти по максимуму.
Также стало известно, что 500 мобильных цветников украсят город этой весной. Общая площадь цветников — 37 тыс. кв. метров. Сочетать озеленители будут как однолетники, так и многолетники. Возможно, в этом году появятся композиции из тропических растений и цветочные скульптуры.