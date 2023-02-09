Тюльпанов в Белгороде станет ещё больше

Планами белгородских озеленителей поделилась главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова. С её слов, в этом году учтут нюансы по уходу за тюльпанами, исходя из прошлых лет. Как подчеркнула Семенкова, пока необходимо придумать, как минимизировать тот срок, когда тюльпаны уже отцвели. Она уверена, что декоративность в этом году удастся соблюсти по максимуму.