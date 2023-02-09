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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Тюльпанов в Белгороде станет ещё больше

9 февраля 2023, 14:23
Фото: 1MI

Мобильные цветники появятся на улицах Белгорода

В 2023 году в областном центре появится 5 млн тюльпанов. Площадь цветников, где высажены луковицы, — 70 тыс. кв. метров, сообщили в мэрии.

Белгородцев в этом году порадуют ещё большим количеством тюльпанов. Их в областном центре будет 5 млн. Общая площадь цветников с высаженными луковицами составила 70 тыс. кв. метров.

Планами белгородских озеленителей поделилась главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова. С её слов, в этом году учтут нюансы по уходу за тюльпанами, исходя из прошлых лет. Как подчеркнула Семенкова, пока необходимо придумать, как минимизировать тот срок, когда тюльпаны уже отцвели. Она уверена, что декоративность в этом году удастся соблюсти по максимуму.

Также стало известно, что 500 мобильных цветников украсят город этой весной. Общая площадь цветников — 37 тыс. кв. метров. Сочетать озеленители будут как однолетники, так и многолетники. Возможно, в этом году появятся композиции из тропических растений и цветочные скульптуры.

Почему в центре Белгорода высаживают именно тюльпаны
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#Белгородская область#Белгород#Елена Семенкова#Новости Белгорода#Город#Благоустройство#Тюльпаны#Цветники#Наталья Корявых
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