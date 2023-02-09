Трудоустройство в Белгороде: все вакансии на Озон Job

Статистические данные говорят о том, что чаще всего безработными люди становятся, так как организация ликвидирована. На втором месте — сокращение количества сотрудников. Некоторых не устраивают условия работы или заработная плата. Они увольняются по собственному желанию. Так как уровень предложений был высоким, а показатели спроса низкие, привлекались профессионалы узкой специализации из других регионов.