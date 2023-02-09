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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:21

Трудоустройство в Белгороде: все вакансии на Озон Job

9 февраля 2023, 07:15
Фото: piqsels.com
Согласно маркетинговым исследованиям в сфере предложений и спроса, востребованность вакансий регулярно меняется.

Последние пять лет работа и вакансии в Белгороде, которые пользовались наибольшим спросом, были такие:

  • строительные профессии — каменщик, специалист по бетонным работам;
  • менеджеры в различных областях;
  • медицинские сестры, врачи;
  • бухгалтера;
  • водители;
  • слесари по ремонту;
  • подсобные рабочие.

Данная динамика наблюдается в связи с тем, что открывались новые предприятия, где была необходимость набрать персонал.

Причины потери работы жителями Белгородской области

Статистические данные говорят о том, что чаще всего безработными люди становятся, так как организация ликвидирована. На втором месте — сокращение количества сотрудников. Некоторых не устраивают условия работы или заработная плата. Они увольняются по собственному желанию. Так как уровень предложений был высоким, а показатели спроса низкие, привлекались профессионалы узкой специализации из других регионов.

Как искать работу

В современное время цифровых технологий, возможностей интернета, кроме личного посещения предприятий и общения со знакомыми, можно найти хорошую вакансию через специальные площадки. На Ozon Job удобный поиск согласно желаемой вакансии, местоположения.

Крупные сайты предоставляют большое количество вакансий по разным регионам и областям. Даже когда в какой-то сфере зафиксирован кризис, альтернативных вариантов много. Сервисы регулярно развиваются, проводятся улучшения для привлечения новых пользователей. Для крупных рекламодателей характерно размещение вакансий на популярных площадках. Здесь необходимо пройти в обязательном порядке процесс регистрации. К плюсам можно отнести фильтры для поисковиков, надежность компаний, предоставляющих вакансии.

В интернете предлагается работа в Белгороде по разным специальностям, в популярных отраслях. На данный момент можно устроиться без опыта работы грузчиком, разнорабочим, курьером, подсобным рабочим. Еще есть вакансии продавца-консультанта, продавца-кассира, бухгалтера, кладовщика, повара.

Область, в которой более всего необходимы рабочие руки, — строительная сфера. В центрах занятости Белгорода вакансии строительных специальностей занимают 31% от общего количества предлагаемой работы. Такая направленность обусловлена активным развитием региона, возведением новых объектов. Привлекаются рабочие как на государственные предприятия, так и на частные структуры. По информации белгородского центра занятости четверть предлагаемых вакансий относится к работникам на обрабатывающие производства. Далее востребованы специалисты для работы в сельском хозяйстве.

Перспективное направление — работа таксистом. За последние несколько лет в Белгороде появились многочисленные организации по предоставлению услуг такси, поэтому есть новые вакансии. Если вы заинтересованы в успешном трудоустройстве, вам стоит принять во внимание предоставленную нами информацию.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://job.ozon.ru/vacancy/city-belgorod/?erid=LjN8K9TBV

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