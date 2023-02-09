Стримерша Карина, Швед и Последний император: топ-10 известных белгородцев

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Редакция «Бел.Ру» собрала топ-10 известных уроженцев и жителей Белгородской области. У каждого из них — своя слава и свой жизненный путь, изучив которые, можно узнать для себя много новой информации. Не всегда, правда, радующей, но часто — вдохновляющей.
Известный боец ММА родился 28 сентября 1976 года в городе Рубежное, в Луганской области. Мать преподавала в местном ПТУ, отец был сварщиком. У бойца есть старшая сестра Марина и младшие браться Александр и Иван. Первый, к слову, тоже стал бойцом MMA. В Белгородскую область Емельяненко переехал в два года, вместе с семьёй, в Старый Оскол.
Своё громкое и грозное прозвище боец придумал не сам. Получил он его от фанатов в начале 2000-х годов. На известном и сильнейшем в то время японском промоушене Pride Емельяненко разгромил множество соперников, став чемпионом организации в тяжёлом весе — своего рода «императором». После этого Pride обанкротился и закрылся — занять трон Емельяненко так никто и не успел.
5 февраля 46-летний староосколец попытался взять реванш за поражение от Райана Бейдера, но снова проиграл. После этого боец оставил спорт, но остался в сердцах и памяти многих жителей планеты.
Уроженец Белгорода, блогер под ником «Кат Зе Крэп» «режет» киноленты так, чтобы «осталось самое вкусное». Выражаясь по-простому, делает обзоры на новинки кино, разбирает (чуть ли не покадрово) известные фильмы и анализирует киноленты на наличие в них секретов-«пасхалок». Известен тем, что озвучивал в своих видеороликах безумные теории о фильмах и тем самым переворачивал известные всем сюжеты с ног на голову.
На YouTube-канал Харченко подписано 1,7 млн человек. Ролики на нём выходят ежедневно, а сам блогер называет себя «Котокрабом», созвучно названию канала. Владелец «Золотой кнопки» — почётного знака от видеохостинга.
Выпускник БГТУ им. Шухова. Учился также в лицее с химико-математическим уклоном. Тем интереснее, что жизнь он свою решил связаться всё же с киноискусством, а не с пробирками. Хотя, к разбору кинолент блогер часто подходит не менее скрупулёзно, чем подходят к замешиванию очередного раствора.
24-летняя уроженка Белгорода Карина Сычёва (по другой версии — Козырева) прославилась в 2016 году своим вызывающим и агрессивным поведением во время игровых видеотрансляций с её участием. Девушка в прямом эфире ругалась со своими подписчиками, которые за деньги присылали ей тексты с оскорблениями. Это шоу длилось весьма долго, а сама Карина была одним из самых популярных персонажей российского интернета.
Со временем свою популярность Карина подрастеряла. Но не подрастеряла девушка свою коммерческую жилку: на данный момент Карина продаёт в социальных сетях фотографии интимного характера (многие из которых можно найти в открытом доступе) и критикует российскую действительность. Всё это, разумеется, приносит «стримерше» большие охваты.
По словам самой девушки, в России она жила до 13 лет, после чего переехала в Италию.
Известная гимнастка родилась в 1979 году в Белгороде. Её родители, рабочий и медсестра, решили отдать четырёхлетнюю девочку в секцию спортивной гимнастики. Позже Хоркина войдёт в историю как олимпийская чемпионка. Благодаря мастерскому выполнению сложных гимнастических упражнений её даже прозвали «королевой брусьев».
Хоркина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы, при этом трижды — в абсолютном первенстве.
С 2007 по 2011 — депутат Госдумы. С февраля 2016 года — первый заместитель начальника Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Мало кто знает, но женщина ещё и полковник.
Её именем назван спортивный комплекс НИУ «БелГУ». Имеет звание «Почётный гражданин Белгорода».
Уроженец Белгородской области Евгений Поддубный — автор документальных фильмов о боевых действиях в Сирии, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, член Академии российского телевидения, заслуженный журналист Российской Федерации.
После начала СВО активно публикует информацию с фронта, где он работает военным корреспондентом от ВГТРК. В прошлом году стал членом рабочей группы по мобилизации при президенте Владимире Путине. Владеет личным Telegram-каналом на 800 тыс. подписчиков.
Однажды спел вместе с Иосифом Кобзоном. Находится в санкционных списках Великобритании.
Генеральный директор волейбольного клуба «Белогорье» родился в Узбекистане. Оттуда в Белгород семья Тетюхина переехала по совету заслуженного тренера СССР Юрия Фураева, в 1992 году, после развала СССР.
Олимпийский чемпион 2012 года, серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах и Пекине, призёр чемпионата мира, многократный призёр чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта России.
Долгое время играл в волейбольной команде «Белогорье».
Родился рэпер «Нойз» в Смоленской области. В детстве переехал вместе с матерью в Белгород, где жил долгое время.
Несмотря на то, что путь творческий начал в регионе, по-настоящему талант певца раскрылся после переезда на учёбу в Москву. Согласно открытым данным, в 2010 году рэпер дебютировал на 41-м месте рейтинга «Звезды и деньги» русскоязычной версии Forbes, из-за заработка в 0,9 млн долларов за 2009 год и большого количества запросов в поиске «Яндекса».
18 ноября 2022 года Минюст России внёс музыканта в список физических лиц — «иностранных агентов». Поводом для этого стали высказывания рэпера о специальной военной операции. Впрочем, ещё в декабре 2021 года СК начал проверку творчества Noize MC на предмет экстремизма — артиста заподозрили в попытках реабилитировать нацизм.
Скандально известный футболист родился в Валуйках. Играл в «Локомотиве», «Динамо», «Зените».После выступал за «Флорентину», сейчас - игрок кипрского «Ариса».
Главные спортивные достижения: участник чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года, автор самого быстрого гола в современной истории сборной.
Известен на всю страну стал после того, как вместе с другими футболистом, Павлом Мамаевым, избил белоруса в Москве — пострадавший попал в реанимацию. А Кокорин — на год в тюрьму. Наказание футболист отбывал в родной Белгородской области.
Впрочем, Кокорин сам заявил, что ни о чём не жалеет и что это был «огромный опыт». По мнению футболиста, отсидеть должен каждый «нормальный» мужчина.
Андрей Федотов — учитель английского языка в белгородском Шуховском лицее. Преподователь попал в топ учителей-блогеров из TikTok. Там же белгородец и снискал славу — на коротких юмористических роликах о школьных буднях.
Вошёл в Совет учителей-блогеров при Минпросвещения РФ. Впрочем, нашлись те, кому деятельность блогера пришлась не по душе: Совет родителей Пензы пожаловался на ролики Федотова в прокуратуру. И то ли им не пришлась по душе озвучка из КВН, то ли просто обиделись, что с ними никто не посоветовался, но ситуация вышла однозначно курьёзной.
Сам Федотов отнёсся к проблеме с юмором. После закрытия доступа к «Тик-Току» в России перебрался во «ВКонтакте», где на данный момент и публикует свои ролики. Комментарии они собирают, в основном, положительные.
Российский баскетболист родился в Белгороде в 1988 году. Заслуженный мастер спорта, четырёхкратный чемпион России, победитель Евролиги в составе ЦСКА, лауреат премии «Золотая корзина», бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне и бронзовый призёр чемпионата Европы.
Баскетболом начал заниматься в СДЮШОР № 1 Белгорода. Первым тренером Алексея был его отец Виктор Швед.
Играет на позициях атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Рост спортсмена — 198 сантиметров.
* признан иноагентом