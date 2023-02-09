Стримерша Карина, Швед и Последний император: топ-10 известных белгородцев

Вошёл в Совет учителей-блогеров при Минпросвещения РФ. Впрочем, нашлись те, кому деятельность блогера пришлась не по душе: Совет родителей Пензы пожаловался на ролики Федотова в прокуратуру. И то ли им не пришлась по душе озвучка из КВН, то ли просто обиделись, что с ними никто не посоветовался, но ситуация вышла однозначно курьёзной.