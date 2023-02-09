Старую городскую свалку в Белгороде превратят в гигантский парк

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
27 единиц техники на старой городской свалке работают уже около месяца. Объекту 45 лет, его площадь составляет около 20 га. Последний год свалка не работает, сейчас с неё вывозят мусор. Работы ведутся без выходных, по графику.
После завершения всех технических мероприятий начнётся биологическое восстановление территории — на ней появится плодородный слой почвы, в который высадят деревья. В результате в городе появится новая зелёная зона.
Благоустройство свалки ведётся в рамках нацпроекта «Экология». Завершить его должны до конца 2024 года, в восстановление территории вложат около 1,5 млрд рублей.
Напомним, в конце января белгородцы пожаловались на мусорный хаб на улице Рабочей около зоопарка, а четырёх глав сельских территорий в Валуйском округе наказали за незаконные свалки объёмом около 450 м³.
В Шебекино снесли муниципальное здание, а мусор вместо полигона свалили на берегу реки. Теперь решением проблем с новой свалкой занимаются местные власти совместно с нарушителями.