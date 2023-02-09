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Published Сегодня, 17:16

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Updated Сегодня, 17:18

Старую городскую свалку в Белгороде превратят в гигантский парк

9 февраля 2023, 17:16
Фото: соцсети Валентина Демидова
Свалка находится в юго-западном районе областного центра, оттуда уже вывезли 66 тысяч кубометров мусора, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

27 единиц техники на старой городской свалке работают уже около месяца. Объекту 45 лет, его площадь составляет около 20 га. Последний год свалка не работает, сейчас с неё вывозят мусор. Работы ведутся без выходных, по графику.

После завершения всех технических мероприятий начнётся биологическое восстановление территории — на ней появится плодородный слой почвы, в который высадят деревья. В результате в городе появится новая зелёная зона.

Благоустройство свалки ведётся в рамках нацпроекта «Экология». Завершить его должны до конца 2024 года, в восстановление территории вложат около 1,5 млрд рублей.

Напомним, в конце января белгородцы пожаловались на мусорный хаб на улице Рабочей около зоопарка, а четырёх глав сельских территорий в Валуйском округе наказали за незаконные свалки объёмом около 450 м³.

В Шебекино снесли муниципальное здание, а мусор вместо полигона свалили на берегу реки. Теперь решением проблем с новой свалкой занимаются местные власти совместно с нарушителями.

Фото: соцсети Валентина Демидова
Под Белгородом мусор от сноса здания вывезли не на свалку, а на берег реки
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#Ася Дугнист#Касается каждого#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Свалка#Мусор#Благоустройство
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