Система ПВО в Белгородской области сбила три ракеты

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Три ракеты сбили над приграничным районом Белгородской области. Над Грайворонским горокругом сработала система ПВО.
О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, никто не пострадал. Разрушений тоже нет. Информацию уточняют оперативные службы.
Напомним, 9 февраля под массированный обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. Пострадали ДК и школа. Снаряд также упал рядом с частным домом. Жертв и пострадавших нет.