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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Система ПВО в Белгородской области сбила три ракеты

9 февраля 2023, 13:52
Фото: Bel.ru
ПВО сработала над Грайворонским горокругом. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Три ракеты сбили над приграничным районом Белгородской области. Над Грайворонским горокругом сработала система ПВО.

О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, никто не пострадал. Разрушений тоже нет. Информацию уточняют оперативные службы.

Напомним, 9 февраля под массированный обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. Пострадали ДК и школа. Снаряд также упал рядом с частным домом. Жертв и пострадавших нет.

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#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Пво#Приграничье#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Ракеты
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