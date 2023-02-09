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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Сильный мороз отступает из Белгородской области

9 февраля 2023, 14:42
Фото: 1MI

Небольшой снег и мороз ожидают белгородцев в конце рабочей недели

В пятницу, 10 февраля, ночью выпадет снег. Днём преимущественно без осадков. Ночью температура составит -10…-5 °С, днём столбик термометра местами поднимется до 0 °С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В конце рабочей недели на территории региона будет облачно с прояснениями. 10 февраля ночью ожидается небольшой снег. Температура опустится до -10…-5 °С. Днём преимущественно без осадков, от -5 °С до 0 °С.

В Белгороде без осадков. В ночное время температура опустится до -6 °С. Днём синоптики обещают -2 °С. В субботу, 11 февраля, пасмурно, но без осадков. Ночью также до -6 °С. Днём ожидается -1 °С.

Такая же погода сохранится в воскресенье, 12 февраля. Днём пройдёт мокрый снег.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Снег#Мороз
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