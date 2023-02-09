Сильный мороз отступает из Белгородской области

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В конце рабочей недели на территории региона будет облачно с прояснениями. 10 февраля ночью ожидается небольшой снег. Температура опустится до -10…-5 °С. Днём преимущественно без осадков, от -5 °С до 0 °С.
В Белгороде без осадков. В ночное время температура опустится до -6 °С. Днём синоптики обещают -2 °С. В субботу, 11 февраля, пасмурно, но без осадков. Ночью также до -6 °С. Днём ожидается -1 °С.
Такая же погода сохранится в воскресенье, 12 февраля. Днём пройдёт мокрый снег.